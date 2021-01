Idris Lasisi en Kangoeroes Mechelen willen zich kwalificeren voor volgende bekerronde: “Toch iets meer verwacht van heenmatch”

Wanneer krijgen we de echte Idris Lasisi weer te zien? In zijn eerste jaar Kangoeroes is het hem nooit echt gelukt. De Leuvenaar kwam in Mechelen aan met mooie adelbrieven, maar doorzetten, nee. Goede beoordelingen kreeg de 32-jarige forward sporadisch. Het hoge verwachtingspatroon dat rond Lasisi werd gecreëerd, kwam er niet uit. Lasisi wierp zich meer op als ‘role-player’ dan als sterkhouder. Zelden zagen we hem zijn gekend wapen – driepuntshot – bovenhalen. Dodelijk efficiënt tijdens zijn passage in Bergen.

Quote Ook ik ben teleurge­steld wat de persoonlij­ke inbreng betreft. Het is aan mij en de coach om naar oplossin­gen te zoeken Idris Lasisi

Zondag tegen Antwerp Giants werd de speeltijd beperkt tot acht minuten. Aan de rust was het ‘ game over’ voor Lasisi, die zich nog amper gevaarlijk opstelt. Shotpogingen zijn een uitzondering. “Aanvallend kan het inderdaad beter”, komt Lasisi eerlijk uit de hoek. ”Ook ik ben teleurgesteld wat de persoonlijke inbreng betreft. Het is aan mij en de coach om naar oplossingen te zoeken. Alleen op die manier komen we eruit. Misschien net daarom dat ik de taken in verdediging met veel energie opneem. In defense probeer ik mijn mannetje te staan en het voortouw te nemen.”

Ploegkapitein

Op een plaatsje in de basisvijf kan Lasisi alsnog rekenen. Maar hoelang nog? Coach Paul Vervaeck blijft zijn speler krediet geven in de hoop dat hij vroeg of laat zijn vertrouwd niveau herwint. Openlijk wordt het niet gezegd, maar de kritiek zwelt aan. “Als ploegkapitein heb ik een bepaalde verantwoordelijkheid. Zowel op als naast het parket. Dat er de laatste tijd minder speelminuten inzitten, is soms begrijpelijk. Zeker als het goed draait. En er heerst nu meer concurrentie. Gemakkelijk is anders. Op Brussels speelde ik amper negen minuten. Belangrijk is om niet gefrustreerd te geraken. Dat zou alleen maar ten koste gaan van mijn spel. Hard blijven werken is de boodschap.”

Beker van België

Doorstoten naar de volgende ronde is een must voor de Maneblussers. Twee punten ophalen en de kwalificatie is op zak. “Eerlijk gezegd hadden we meer verwacht van de heenmatch”, beseft Lasisi twee weken later. “Lag het aan onderschatting? Wie weet. Woensdag moet de focus op scherp staan. In Paleis 12 lieten we hun beste schutters meermaals openstaan. Dat had nooit mogen gebeuren. Aan ons om dit recht te zetten en met een mooi resultaat uit te pakken”, aldus Lasisi.

