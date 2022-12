Halewijn Schoonjans stelt kleine doelstelling voor Sint-Denijs: “Leidersplaats vasthouden tot de winterstop”

Het fraaie debuutseizoen in eerste provinciale heeft er voor KVV Sint-Denijs nog een element bij. Dankzij de 1-2-zege bij Heikant-Zele en de nederlaag van Borsbeke staan Halewijn Schoonjans en co helemaal bovenaan de stand. “Dat is zeker onverhoopt”, geniet de spits.

“Zeker wanneer we beseffen dat dit bijna volledig dezelfde groep is als in tweede provinciale en er zelfs nog vier in derde provinciale bij liepen. Naast mezelf gaat het over Birgen Martens, Nagui Langeraert en Lucas Vandevelde.”

“Vooral die laatste wil ik toch een extra pluim geven. Destijds hadden we weelde op het middenveld en stond hij zelfs niet elke week in de basis. Twee reeksen hoger speelt Lucas een fantastisch seizoen en kunnen we hem niet uit de ploeg wegdenken.”

Kleine verschillen

Ook Schoonjans zelf doet het met acht doelpunten meer dan behoorlijk. “Ik ben zeker tevreden. Heel lang geleden speelde ik als jongeling nog vijf matchen in eerste provinciale bij Lochristi. Nadien ben ik afgezakt en dacht ik dat tweede provinciale het hoogst haalbare zou zijn. Dat ik die stap als 28-jarige met Sint-Denijs kon zetten en we het als team zo goed doen, dat doet wel deugd.”

“We zijn nuchter genoeg om te zien dat de verschillen klein zijn. Een paar keer verliezen zou al genoeg zijn om het snel te doen keren maar we genieten er wel van. We proberen een marge te bouwen om niet meer in de problemen komen en tegelijk zo lang mogelijk bovenin meedraaien. De leidersplaats vasthouden tot de winterstop, dat zou wel mooi zijn.”

Nooit moe

Om de heenronde als leider af te sluiten moet Sint-Denijs zondag de drie punten thuishouden tegen Sottegem, dat het eveneens goed doet als promovendus. “Het is leuk dat we met veel nieuwe ploegen in de reeks bovenaan meedraaien. Ik ken Sottegem helemaal niet maar hoor er veel goeds over. Aan het begin van het seizoen werden ze ook al in een favorietenrol geduwd. Als ze goed voetballen, zal het een leuke match worden.”

“Tegen dat soort ploegen voetballen wij ook mee, terwijl we het anders vooral van onze mentaliteit moeten hebben. We halen elke week het onderste uit de kan en slagen er op die manier ook altijd in om moeilijke matchen over de streep te trekken. Onze coach zegt al drie jaar dat wij nooit moe kunnen worden. We moeten het stilaan gaan geloven”, lacht Schoonjans.

Eerste provinciale: KVV Sint-Denijs - KSV Sottegem: zondag 11 december om 14u30