Gunnar De Lepeleire en Red Vic beginnen in Sint Truiden: ”Ik ben een winnaar”

Hoe verteert Red Vic de promotie van tweede naar eerste landelijke? De club uit Wilrijk lijkt goed voorbereid op zijn nieuwe uitdaging. De coaching-staf, Jonas en Johan Foerts, heeft tijdens de transferperiode niet stilgezeten en haalde een paar stevige kleppers binnen. Zo kon het Gunnar De Lepeleire en Jason Mommaerts overhalen. Het tweetal brengt een karrevracht ervaring mee. De ex-Kontich boys speelden de voorbije jaren in Top Division One. Dat Gunnar De Lepeleire nog een jaartje aanknoopt, is een verrassing. De spelverdeler gaf vorig jaar aan zich te richten op coaching. “Dat klopt”, bevestigt De Lepeleire. “Die overweging was gebaseerd op een heupklacht. Ik twijfelde : doorgaan of stoppen. Hout vasthouden, maar door extra oefeningen en de nodige rust voelt de heup weer goed aan. Mijn ambities als trainer blijven onveranderd. Ik heb een afspraak met de club dat ik aan één training per week deelneem. Er is begrip voor mijn situatie. Door individuele loopsessies en agility-werk blijf ik mijn conditie op peil houden. Tot nu toe lukt dat aardig. Af en toe doe ik eens een oefening mee wanneer ikzelf training geef. Ik ben assistent van het herenteam van Falco Gent, coach ben ik van de U18”, zegt de Red Vic-guard.

“Ik had misschien ook een reeksje lager kunnen gaan spelen, dat is waar. Maar de keuze voor Red Vic lag voor de hand. Heel wat spelers uit deze selectie komen uit de stal van Kontich. Ik ben nu in een vriendenploeg terechtgekomen. Onze ambities? Ik ben een winnaar. Bij de eerste vier eindigen in het nieuwe formaat is betrachting nummer één. Nadien zien we wel. Tijdens de voorbereiding lieten we aardige resultaten optekenen. Er werd gewonnen van Phantoms Boom en Kontich. De concurrentie zal dat ook wel opgemerkt hebben.”

“De eerste speeldag brengt een verplaatsing naar Sint-Truiden. Nog nooit heb ik tegen Sint-Truiden gespeeld. Wat ik weet is dat ze over een sterke thuisreputatie beschikken. Het is een ploeg die de basket goed weet hangen. Ze kunnen wel tachtig of negentig punten scoren. Een stevig ploegje”, aldus De Lepeleire.