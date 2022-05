Giant-killer Guco Lier bereikt finales play-offs: “Hier moeten we van genieten”

BASKETBAL FINALE PLAY-OFFS TDM1Guco Lier heeft zich verzekerd van de finales in Top Division One. Een sensationele prestatie, want in de reguliere competitie eindigde het ‘maar’ op een achtste plaats. Na Limburg United ging nu ook Lommel, na een sweep, voor de bijl. In de finales, eerste wedstrijd nu vrijdag, wacht Kortrijk Spurs.

Stuntwerk (2x) van Guco Lier. In de kwartfinales knikkerde het niemand minder dan Limburg United uit de race naar de titel. Dé favoriet op het kampioenschap in Top Division One. Ook Lommel beet zich de tanden stuk op de troepen van Steve Ibens. Nochtans startte Lier allesbehalve rooskleurig aan het seizoen. De degradatie afwenden stond met stip genoteerd. En kijk, nog geen half jaar later is de club helemaal springlevend. In tweede landelijke werd het dit seizoen - met de allerhoogste onderscheiding - kampioen. En het sprookje blijft maar duren. Na een aarzelende start in de play-offs TD1 - openingsverlies tegen Limburg United - keerde het tij. Zonder Mennes en Van Buggenhout, beiden opgeëist door Mechelen, gooide het alle remmen los. We vroegen aan Vic Van Oosterwyck naar een verklaring.

“Ik denk dat we op het juiste moment aan het pieken zijn”, zegt de Lierse spelverdeler. “Wat in het begin van het seizoen niet lukte, krijgen we nu wel klaargespeeld. We hebben geleerd om close-games om te zetten in winst. Op dat gebied zijn we een stuk volwassener geworden. Iedereen zit gewoon in een goede flow”, weet Van Oosterwyck, die de laatste weken boven zichzelf uitstijgt.

Floorleader

Twintigers en dertigers: Van Oosterwyck staat hot. Bij aanvang van het seizoen leek hij nog ‘speler op overschot’. Het kan dus keren. “Beter heb ik nooit gespeeld. De laatste weken acteer ik inderdaad op een hoog niveau”, bevestigt hij. “Ik had dit seizoen wat tijd nodig. Na het avontuur bij Kangoeroes Mechelen had ik mijn spelvreugde verloren. Door veel wedstrijden bij de tweede ploeg te spelen, nam het vertrouwen weer toe. Met eerste klasse ben ik momenteel niet meer bezig. Volgend seizoen trek ik naar Oxaco, een transfer die een tijdje geleden werd afgerond. Ik had nood aan een nieuwe uitdaging.”

Kortrijk Spurs

In een ‘best of three’ opent Guco de finales op het veld van Kortrijk. “We gaan opnieuw proberen het thuisvoordeel af te snoepen”, stelt Van Oosterwyck. “Ik verwacht een fysieke finale. Verdedigend zullen we ons moeten schrap zetten. Kortrijk beschikt over verschillende profspelers en speelt doorgaans voor een volle Lange Munte. Maar ook wij kunnen op onze supporters rekenen. Naar ik heb vernomen trekken we met minstens één bus naar Kortrijk.”

“Ik ben benieuwd hoe ze met de druk zullen omgaan. Voor Kortrijk is het van moéten. Wij van onze kant hebben niets te verliezen. Wat we nu meemaken is maf. Hier moeten we van genieten”, aldus Van Oosterwyck.

Zondag om 14.30 uur ontvangt Lier Kortrijk in wedstrijd twee. Een eventuele derde match wordt op dinsdag 31 mei in Kortrijk gespeeld.

