Geranimo Bornem verliest van Racing Brugge. Coach Van Wauwe: “Hebben wedstrijd uit handen gegeven”

BASKETBAL EERSTE LANDELIJKEGeranimo Bornem is aan een degelijk seizoen bezig in eerste landelijke. In de eerste ronde pakte het een 8 op 14. Goed voor deelname aan de play-ups. Zaterdag viel het resultaat tegen. Het verloor van Racing Brugge met 71-63. Een 22-10 in het slot bleek nefast.

Geen degradatiespook dit seizoen voor Geranimo Bornem. De club uit Klein-Brabant heeft de zorgen van de laatste jaren aan de kant gezet. Dit seizoen loopt het zo vlot dat het zich wist te plaatsen voor de play-ups. Aan promoveren denkt men in Bornem niet.

“In feite houden deze wedstrijden in de play-ups weinig om handen”, zegt coach André Van Wauwe. “Alleen Avanti Brugge en Hansbeke tonen ambities om op te gaan. De wedstrijd in Brugge had bij momenten iets weg van een eindeseizoenwedstrijd. Ik heb iedereen laten spelen. Maar dat neemt niet weg dat we elke wedstrijd aanvatten om te winnen. Zo hoort het. Lange tijd lagen we zegekoers, maar op het einde hebben we de wedstrijd uit handen gegeven”, vindt de Temsenaar.

“We kunnen beter. Kwalitatief moeten we niet onder doen voor dit Brugge. Collectief waren de mindere. Ik vond ons te individueel spelen. Bepaalde jongens zijn nog niet zeker waar hun toekomst ligt, misschien heeft dat meegespeeld. Een paar wilden zich extra bewijzen. Intussen zijn de gesprekken naar volgend seizoen toe volop bezig. Dat speelt mee in de hoofden. Ik wil dit deze week op training uitgepraat hebben. Op deze manier gaan we niet veel meer winnen.”

Degelijk seizoen

Begin december 2021 nam Van Wauwe het roer over van Dieter Dillen. Dit jaar loopt het op wieltjes. “Onze eerste ronde was verrassend goed”, bevestigt Van Wauwe. “De groep blijft gespaard van blessures. Voor de top in eerste landelijke zijn we nog niet klaar. Ik weet dat het nieuwe bestuur schitterend werk levert. Wie weet komt er ooit een dag dat de ambities bijgesteld worden. Derde nationale is nog niet voor morgen. Maar dat is nu niet aan de orde. Volgend seizoen brei ik er nog een jaartje aan. Ik voel me prima in deze club”, aldus de coach.

Volgende week moet Bornem weer naar Brugge. Het speelt het uit bij leider Avanti

Jordy Van den Broeck en Dario Kempeneer zoeken op het einde van het seizoen andere oorden op. Bjorn Van Sande van Melsele is de eerste inkomende transfer.