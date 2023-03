Gembo Borgerhout pakt eerste zege in play-ups. Coach Christopher Pegg: “Ieper profiteerde van onze balverliezen na rust”

BASKETBAL TOP DIVISION ONEIn Top Division One heeft Gembo zijn eerste overwinning beet in de play-ups. Het versloeg Ieper met 78-66. Het verschil had groter kunnen/moeten zijn. De thuisploeg maakte het zich nog onnodig moeilijk, dat na het grootste wedstrijdverschil (47-18). Na de rust speelde Gembo met de handrem op.

Ieper uitgeteld zou je haast denken, bij een 47-18 tussenstand. Niets van dat alles in de Luisbekelaar. Zo gaat dat in een sport als basketbal. Het kan snel keren. De West-Vlamingen deden Gembo even twijfelen in het slot van de wedstrijd (63-55). Gembo kon zijn schitterende eerste helft niet doortrekken, het speelde met twee gezichten. Zo goed voor de rust, zo zwak erna. Niemand die de overwinning in vraag stelde. Alleen al op basis van de eerste twintig minuten – collectief meesterschap - verdiende Borgerhout de zege.

“Het verschil zat hem in de balverliezen”, wist coach Christopher Pegg. “Voor de rust leden we er maar drie, na de pauze veertien. Dan nodig je de tegenstander uit om weer in de wedstrijd te komen. Ieper profiteerde hiervan.”

De coach had een punt, maar ook het statische spel droeg bij tot de inzinking. Een gemis aan creativiteit en ernst. “We vielen te weinig de basket aan”, vond Pegg. “Alles valt en staat met onze aanpak in verdediging. De intensiteit viel terug. Toch ben ik meer dan tevreden met deze eerste zege. Nu vrijdag moeten we naar Kortrijk, dat wordt geen gemakkelijke. Over twee weken ontvangen we Royal 4. Die wedstrijd moeten we weer proberen te winnen”, aldus de coach.

Blessures Goetgeluck - Rongé

Aanvallend kon Gembo rekenen op het duo Van Den Langenbergh – Nyamsi. Goed voor meer dan de helft van de punten (41). Killian Van den Langenberhg liet er in de eerste helft geen gras overgroeien. De forward werkte af aan 66 procent. “Ik had mijn ploegmaats nochtans gewaarschuwd tijdens de rust. De wedstrijd was nog niet gespeeld”, blikte de forward terug.

Zonder Anthony Goetgeluck (ingreep amandelen) en Stig Rongé (voetbreuk) mist Gembo twee belangrijke baldragers. Voor Rongé zit het seizoen erop, Goetgeluck hoopt deze week weer aan te pikken.

De kern voor volgend seizoen krijgt stilaan vorm. Het gros van de spelers blijft, een aantal verlaten de club. Zlatan Jakara gaat zijn kans wagen bij Limburg B. Niels Foerts gaat aan de slag bij Red Vic, waar broer Jonas hoofdcoach van is.

Gembo: Catry 3, Foerts 6, Nyamsi 18, Van Den Langenbergh 23, Spoelders 9 , Van Rompaey 3 , Mollekens 8 , Bogaerts 8

Ieper: D’Herck 9 , Spaens 11 , Devacht 13, Mertens 21 , Schepens 4 , Fall 4, Nikolov 4

Quarters: 26-14, 47-24, 63-44, 78-66