Gehavend Kangoeroes geeft Antwerp Giants een pak slaag (99-77). Bill Varner: “Een prachtprestatie”

Zonder DeAndre Davis. Zonder Jo Van Buggenhout en zonder Luka Kotrulja. Waar blijft dit Mechelen zijn energie toch vandaan halen? De schrik van een weerbots na de prachtzege tegen Cholet kwam niet tot uiting. Kangoeroes had geen kind aan een bedroevend zwak Giants. De rekening van de Manneblussers was snel gemaakt. De wedstrijd was nog maar pas bezig of het stond al 11-2. Mechelen ging door op zijn elan van in Europa. Al snel werd duidelijk dat de thuisploeg er meer zin in had. Giants kon of wilde niet. Indrukwekkende tussenstanden noteerden we: 18-4, 30-13, 35-16. “Antwerp Giants arriveerde hier als een gewond dier na het vertrek van Watson”, zegt Kristof Michiels. “En dan moet je oppassen. Maar we hebben gedaan wat we moesten doen: we hebben Giants meteen bij de keel gegrepen. Niet alleen in het eerste, maar ook in het derde”.

Handvol uitblinkers

Giants kreeg de goede Mechelse start nooit in de kiem gesmoord. Uitblinkers genoeg. Zo speelde Jonas Foerts (24p) zijn beste wedstrijd voor Mechelen. Zes op tien aan driepunters, vijf rebounds en nog eens vijf assists zijn cijfers die aantikken. Wen Mukubu ontbrak – traditiegetrouw – niet. Achttien punten, 18 rebounds en 6 assists. The Boss is weer helemaal terug na zijn aandoening. “Ik voel me weer prima”, bevestigt Mukubu. Mattias Palinckx veegde zijn moeilijke seizoenstart van tafel en dolde zelfs even met Mwema: achttien punten en 10 rebunds. Brian Fobbs verbaast ons meer en meer. De linkshandige Amerikaan heeft zijn draai helemaal gevonden: “Drie afwezigen of niet, we waren naar hier gekomen om de lijn van de voorbije week door te trekken. Een perfecte week. Er zit muziek in deze groep”, besluit medetopschutter Fobbs (24p).

Eerbetoon Racing Mechelen

Volledig scherm Rik Samaey en Bill Varner mochten niet ontbreken. © BELGA

Heel de avond stond het in het teken van het toenmalige Racing Mechelen. De club had er werk van gemaakt en eerde zijn basketcoryfeeën van de gouden jaren. En wie Racing Mechelen zegt, zegt Bill Varner. De Amerikaan was met zijn familie overgevlogen en mocht de opworp geven. “Dit voelt fantastisch aan om terug te zijn. De eerste keer na zoveel jaren”, zegt Varner over de huldiging. “Racing Mechelen waren de beste jaren uit mijn leven. Ik zie me nog altijd op deze basketring het netje afknippen. Het is alsof het gisteren was. Vooral de matchen tegen Castors blijven me het best bij. Bij het basketbal ben ik niet meer betrokken. Ik houd me bezig met body-guarding. Vooral van celebraties zoals Kylie West. Dat Kangoeroes het zo goed deed, maakt het extra leuk. Ze speelden een knappe wedstrijd”, aldus een stralende Bill Varner.

Volledig scherm Het legendarische Racing Mechelen in één beeld. © BELGA

