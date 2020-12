Domien Loubry met Kangoeroes Mechelen voor het eerst weer in Brussels: “Jammer dat supporters er niet bij kunnen zijn”

Heenmatch achtste finales Beker van België, daar gaat het om. Een wedstrijd met extra ingrediënten. Zo is er het duel tussen de broertjes Niels en Jonas Foerts. Al blijft de vraag: is eerstgenoemde dinsdag van de partij? Niels Foerts werd al twee weken niet opgemerkt op de club – blijkbaar geen corona. Ziek luidde het officieel op de persmeeting na Antwerp Giants. De talentrijke guard werd in het begin van het seizoen al een keertje onder de loep genomen door de technische staf, die hem verweet conditioneel niet in orde te zijn. Afwachten dus of de jongste Foerts dinsdag op post zal zijn.

En natuurlijk is er Domien Loubry (35). Zijn aanwezigheid zal niet onopgemerkt voorbijgaan. De Antwerpenaar maakte jaren deel uit van de Brusselse club en keert nu voor het eerst terug naar Neder-over-Heembeek. Als Loubry zijn prestatie van tegen Leuven herhaalt, dan mogen de hoofdstedelingen een warm avondje verwachten. Loubry liet zaterdag de Mechelse motor draaien. Jito Kok en Trevor Thompson werden op hun wenken bediend. Met 13 punten, 5 assists en vier steals behoorde de spelverdeler bij het kransje uitblinkers.

Bekerfinale

Loubry kijkt alvast uit naar de heenmatch. “Na mijn korte passage in twee klasse bood Brussels me de kans om opnieuw aan topbasketbal te doen. Ik kan enkel maar positief zijn over deze club”, zegt een erkentelijke Loubry. “Ik kon er spelen op mijn manier. Mijn beste herinnering houd ik over aan de finale van de Beker van België, nog altijd de kers op de taart. Daarna ging het allemaal wat minder. Sportief en financieel ging het bergaf.”

“Het zal dinsdag heel raar aanvoelen. Voor het eerst opwarmen aan de bezoekende kant, omkleden in een niet vertrouwde kleedkamer: een speciale wedstrijd dus. Maar het had nog specialer kunnen zijn indien de supporters van de partij zouden zijn”, aldus nog Loubry. “Met velen van hen had ik een warme band. Op het veld wordt evenwel het zoeken naar gekende gezichten. Want in het tussenseizoen was het een komen en gaan van spelers. Spelen we zoals tegen Leuven, dan zit een goed resultaat erin. We hebben ambities in de beker”, besluit Loubry.

