Debutant Jordan Harris en Kangoeroes lijden verrassende nederlaag (84-85): “Ik wil niet overreageren op dit verlies”

BASKETBAL BNXT LEAGUEKangoeroes heeft een kans op een gunstige uitgangspositie in de BNXT League laten schieten. Zaterdag verloor het verrassend van rode lantaarn Luik. Een debuut in mineur voor Jordan Harris. De Amerikaan heeft iets in hem, maar ging mee ten onder in het lakse spel.

Geen overwinning maar een 84-85 nederlaag voor de Manneblussers. En dat is op zijn minst gezegd een opvallende vaststelling. Dat Jonas Foerts (overbelasting aan de enkel) niet op het parket stond, en Larry Thomas nog niet vervangen is, zijn verzachtende omstandigheden. Coach Brad Greenberg van Luik kon ook niet te diep grabbelen. Niels Van den Eynde, mogelijke lange tijd out met een vingerbreuk, en Nick Dragen ( gekneusde rib) werden niet opgesteld. Achttien minuten lang beleefde coach Kristof Michiels een rustige avond, geen vuiltje aan de lucht bij de 41-29 voorsprong. Na drie aanvallende Luikse rebounds kort na de rust, begon het scheef te lopen. Een nek-aan-nekrace voltrok zich. Met Luik als de uiteindelijke overwinnaar. Dat Angel Rodriguez veertig minuten lang zijn ding mocht doen, kostte Mechelen de nederlaag. Ook Bram Bogaerts had zijn aandeel. De ex-Kangoeroe krijgt het vertrouwen in Luik.

Realisme

Kristof Michiels predikte na de wedstrijd rust en realisme. Het gebrek aan respect voor een team als Luik, stoorde hem. “Er bestaan geen gemakkelijke wedstrijden”, zei de Mechelse coach. “Iedereen gaat ervan uit dat Luik een ploeg is die je zomaar opzij zet. Als je zo denkt, toon je geen respect. Sommigen denken misschien zo, ik niet”, opende Michiels zijn perspraatje.

De ontgoocheling stond op de gezichten af te lezen. Voor de tweede week op rij kreeg Kangoeroes zijn spel niet opgedrongen. De vele balverliezen (19) en gemiste driepuntshots werden aangehaald als oorzaak van de mindere prestatie. Luik deed het nog slechter, het leed 24 turnovers.

“Ik wil niet overreageren op deze nederlaag. Dit is gewoon de realiteit”, vindt Michiels. “De plaats die we nu bekleden in het klassement, is een juiste weerspiegeling. Het verlies van Brian Fobbs heeft een enorme impact. Dit vraagt een aanpassing van mijn spelers. Waar ik wel moeite mee heb, zijn onze balverliezen. Luik kan er misschien meer hebben, maar ik kijk naar mijn team. Op dat gebied zijn we de slechtste leerling uit de League. Snel basketbal produceren is één zaak, maar het moet met de nodige controle gebeuren. Willen we in de Elite Gold een rol spelen, dan wacht ons nog een hoop werk. Wat ik nu zeker niet wil zien, is dat we het hoofd laten hangen”, besloot een strijdvaardige Kristof Michiels.

Jordan Harris

De eerste wedstrijd van Jordan Harris was geen gemakkelijke. De Amerikaan begon nochtans veelbelovend aan de wedstrijd, maar zakte nadien mee weg in het lakse spel. Harris is meer forward dan spelverdeler, dat is nu al duidelijk. Zijn atletisch vermogen omzetten in efficiëntie (minder balverliezen) zal de volgende dagen ongetwijfeld besproken worden. Maar dat er bagage in deze Harris zit, viel ons op. In zijn achttien minuten scoorde hij 9 punten en pakte hij 5 rebounds. Een bescheiden maar correct begin. De club blijft verder rondspeuren naar een vervanger voor Larry Thomas. De Amerikaan is de Kosovaarse tweede klasse verzeild geraakt.