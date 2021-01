Coach Johan Devoghel ziet Lindemans Aalst na tiebreak verliezen tegen Haasrode Leuven: “Het was niet goed genoeg”

In de eindejaarsperiode nam Aalst afscheid van de Franse receptie-hoekspeler Danny Poda, die in onderling overleg terugkeerde naar Parijs. Poda’s plaats in de kern werd ingenomen door de 26-jarige José Pedro Gomes en die mocht tegen Haasrode Leuven meteen vol aan de bak. “François Lecat sukkelt met de schouder waardoor José meteen in de basis startte”, legt Aalst-coach Johan Devoghel uit. “Hij liet een +8 optekenen en deed het dus niet zo slecht.”

“Ik vond dat we de wedstrijd goed zijn gestart, maar in het begin van de tweede set waren we te wild en sloegen we te vaak in het Leuvense blok. Dat was ook in de derde beurt het geval. De bezoekers lukten twaalf blocks, wij slechts drie. Bij momenten was het niet slecht, maar het was niet goed genoeg”, meent Devoghel. “Er waren zeker mogelijkheden. In de derde set leidden we met 20-16, maar met Gert Van Walle aan de opslag ging het naar 20-21. We slaagden er niet in om te scoren. We voerden nog een aantal wissels door, maar die hadden niet het verhoopte effect.”

De beslissende vijfde set ging gelijk op tot 12-12. In money time konden de Vlaams-Brabanders rekenen op de ervaring van een ijzersterke Seppe Baetens. De gewezen hoekspeler van Asse-Lennik scoorde liefst 25 punten en werd door Devoghel terecht uitgeroepen tot Star of the game. “Seppe speelde een heel sterke wedstrijd. Van onze kant kan kapitein Simon Van de Voorde terugblikken op een goede prestatie. Ook in de tiebreak waren er kansen voor ons. Het kon beide kanten op, maar uiteindelijk trokken de Leuvenaars aan het langste eind. Jammer.”

Zwaarder programma

Met nog twee speeldagen te gaan, bedraagt de bonus van Aalst op Leuven nog maar één luttel puntje. “Het klopt dat we ons lot nog in eigen handen hebben. Ons programma is wel zwaarder. Leuven speelt nog twee keer in eigen zaal, tegen Borgworm en Maaseik. Wij hebben nog twee uitwedstrijden. Op de slotspeeldag trekken we naar Gent en komende zaterdag zijn we te gast in Roeselare, de moeilijkste verplaatsing die er is. We zullen in die twee resterende matchen zoveel mogelijk punten pakken en zien dan wel waar we stranden”, besluit een zichtbaar ontgoochelde Aalsterse coach na de vierde competitienederlaag op rij.

