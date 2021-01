Coach Johan Devoghel (Lindemans Aalst) na verlies in tiebreak tegen Haasrode Leuven: “Het was niet goed genoeg”

In de eindejaarsperiode nam Aalst afscheid van de Franse receptie-hoekspeler Danny Poda die in onderling overleg terugkeerde naar Parijs. Zijn plaats in de kern werd ingenomen door de 26-jarige José Pedro Gomes en die mocht tegen Haasrode Leuven meteen vol aan de bak. “François Lecat sukkelt met de schouder waardoor José meteen in de basis startte”, legt Devoghel uit. “Hij liet een +8 optekenen en deed het dus niet zo slecht. Ik vond dat we de wedstrijd goed zijn gestart, maar in het begin van de tweede set waren we te wild en sloegen we te vaak in het Leuvens blok. Dat was ook in de derde beurt het geval. De bezoekers lukten twaalf blocks, wij slechts drie. Bij momenten was het niet slecht, maar het was niet goed genoeg. Er waren zeker mogelijkheden. In de derde set stonden we 20-16 voor, maar met Gert Van Walle aan de opslag ging het naar 20-21. We slaagden er niet in om te scoren. We voerden nog een aantal wissels door maar die hadden niet het verhoopte effect.”