Coach Christophe Achten (Lindemans Aalst): “Winnen tegen Achel om met goed gevoel naar play-offs te gaan”

In een filmpje op de Facebook-pagina van de club roepen de spelers van Lindemans Aalst de supporters op om verkleed naar sportcentrum Schotte te komen. Voor de wedstrijd kunnen de fans genieten van een gratis biertje aangeboden door de hoofdsponsor en ook tussen de sets staan ludieke activiteiten gepland. Gaan we Aalst-coach Christophe Achten zaterdagavond in zijn carnavalskostuum zien? “Tijdens de wedstrijd draag ik altijd een kostuum. Of ik dat na de wedstrijd zal ruilen voor een carnavalsoutfit, laat ik nog in het midden”, zegt de 44-jarige Maaseikenaar die sinds begin december de sportieve touwtjes bij Lindemans Aalst in handen heeft. “We hebben in de laatste wedstrijd niets meer te verliezen, maar we willen absoluut winnen om zo met een goed gevoel aan de play-offs te beginnen. We kunnen opnieuw op iedereen rekenen, ook op opposite Renars-Pauls Jansons. Hij was vorige week tegen VHL al klaar om te spelen, maar had nog maar twee dagen voluit getraind. Met zijn blessure, een delicaat letsel aan de buikspieren, wilden we geen risico’s nemen. Deze week oefende “John” voluit. Dat is zeker een meerwaarde voor het team. Ook met middenman Lennart Heckel (ontsteking aan een pees in de linkervoet, red.) gaat het opnieuw een stukje beter. We hopen iedereen tegen de play-offs in zijn beste vorm te krijgen.”

Ribbetjes eten

“We gingen gisteren (woensdag, red.) met de ploeg op teambuilding, iets waaraan in dit team totnogtoe te weinig aandacht was besteed. We staken de koppen eens op een andere manier bij elkaar door te gaan karten en ribbetjes te eten. De sfeer tijdens het karten was echt top. We hebben deze week ook hard getraind in functie van de nacompetitie. Dat kan ons tegen Achel parten spelen, maar mag absoluut geen excuus zijn om niet te winnen tegen Achel. We zouden graag de kaap van de 20 punten ronden. Ook Achel zal uit zijn op winst, zij om met een goed gevoel aan de Challenge play-offs te beginnen. Achel is een team dat drijft op enthousiasme, maar ook heel wat kwaliteit in zijn rangen heeft. Het is aan ons om hun zwakheden bloot te leggen en deze uit te buiten.”

Volledig scherm Coach Achten loodste Lindemans Aalst naar de zesde plaats én de play-offs, maar had meer gehoopt. © Volley Lindemans Aalst/RV

Leuk weerzien

Achten woont samen met vrouw en dochtertje én een tweede kindje op komst in Ranst en kijkt uit naar de confrontatie tegen Achel. “Ik was als speler gedurende drie seizoenen actief in de Limburgse club”, legt de ex-libero uit. “Het eerste seizoen was in eerste divisie en de club had vier spelers aangetrokken om de promotie naar Liga B af te dwingen. We werden kampioen met slechts één verliesmatch. Ik bleef nadien nog twee seizoenen om dan naar Zoersel te verkassen. Ik ken nog heel wat mensen bij Achel. De huidige coach, Jan Vanvenckenray, is een goede vriend en net als ik afkomstig uit Maaseik. De hardwerkende vrijwilligers zijn ook nog dezelfde. Met middenman Tim Smit (ex-Aalst, red.) speelde ik nog samen in mijn laatste seizoen als speler bij Warsco-Units Eisden en Max Staples had ik vorig seizoen onder mijn hoede toen hij op uitleenbasis aan de slag was bij Frankfurt. Het wordt ongetwijfeld een leuk weerzien met een aantal van deze mensen.”

Niet de beste kaarten

Achten kwam begin december de ontslagen Idner Martins vervangen. Hoewel hij erin slaagde om het team naar de play-offs te leiden, is de Aalsterse coach streng voor zichzelf. “Het is de eerste maal dat ik een ploeg overnam in het midden van het seizoen. Ik hoopte om de neuzen sneller in de juiste richting te krijgen. Graag was ik op dit moment nog in de running geweest voor plaats 3, 4 of 5, maar we hebben het op dat vlak wat laten liggen. Ook Europees had ik liever nog een ronde verder gegaan. Ik was voor de terugmatch tegen Kfar Saba nog maar een week coach van Aalst en de Israeli’s speelden ook niet slecht, maar er zat zeker meer in. Maar dat is voorbij en onze focus gaat nu naar de play-offs. Met wedstrijden tegen Roeselare en Maaseik hebben we geen makkelijke start. Daarom is het zo belangrijk om tegen Achel te zegevieren. We verloren tegen Gent en VHL en als we dan ook tegen Achel in het zand bijten, zou het nog wel even kunnen duren vooraleer we de smaak van de overwinning kunnen proeven. Onze ambities in de play-offs? We hebben daarover rond de tafel gezeten. We zijn realistisch, maar ik denk dat ons niveau vergelijkbaar is met dat van Menen, Gent en VHL. Deze ploegen zullen onderling beslissen wie waar eindigt. Als zesde uit de eindrangschikking hebben wij niet de beste kaarten, maar langs de andere kant telt Leuven maar drie punten meer. Als je tegen alle rechtstreekse concurrenten wint, zal je niet ver van de derde plaats zijn. We doen er alles aan om zo hoog mogelijk te eindigen en werken ook individueel, door bijvoorbeeld op opslag te oefenen. Het is zeker niet dat de jongens naar het einde snakken, ze gaan er nog volledig voor”.