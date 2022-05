Kangoeroes Mechelen weggeblazen in eerste titelmatch tegen Oostende (103-60): “Ik wil géén drie keer verliezen met veertig punten”

Elfde titel op rij voor Oostende of een eerste voor Kangoeroes? Drie decennia geleden een klassieker onder de klassiekers. Toen nog Sunair BC Oostende en RC Maes Pils Mechelen. Een Mechelse club in de finale is anno 2022 opnieuw de realiteit. “We gaan voor de verrassing”, wilde Kristof Michiels weinig kwijt na de kwalificatie. Die verrassing bleef zaterdag uit. Dat Oostende torenhoog favoriet is, is geen excuus. Het verschil in kwaliteit was aangekondigd, maar Mechelen moet beter kunnen wat het in het openingsduel liet zien. Van bij de start ging het al mis. Mechelen startte met Waleson in de basis. Hoopte coach Michiels op een shockeffect van zijn Oostende huurling? Met drie balverliezen op rij goochelde het al snel met zijn geluk (10-3). Palinckx, enige man in de dubbele cijfers, remonteerde tot 12-12. Het laatste wapenfeit. Mechelen zette de deuren voor Oostende wagenwijd open. Boeken dicht. Om de winnaarscultuur van Oostende te breken, moet je een perfecte dag hebben, vraag het maar aan Limburg United. De vijfklapper tegen Leuven zal ongetwijfeld in de kleren hangen, maar toch: Mechelen zal zijn grenzen moeten verleggen om Oostende pijn te doen. Uiteindelijk kwam nog goed weg aan de rust: 54-34.