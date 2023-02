Jo Van Buggenhout en Kangoeroes Mechelen spelen in Leuven: “Kansen blijven grijpen”

BASKETBAL BNXT LEAGUEKangoeroes Mechelen neemt het zaterdag op tegen Leuven. De heenmatch vond nog maar een twee weken geleden plaats. Mechelen won toen met 91-75. Ondertussen is er wat veranderd. Het ticket voor de Elite Gold is in de pocket. Nieuwkomer Jordan Harris trainde deze week mee.

Nog drie wedstrijden te spelen en de reguliere fase is afgehandeld. Of de vervanger van Brian Fobbs, Jordan Harris, zaterdag al in aanmerking komt, is maar de vraag. De Amerikaan nam alvast deel aan de groepstrainingen. In het BNXT-klassement behouden de Manneblussers uitzicht op de eerste plaats. Al moet alles dan wel meezitten. Zelf geen uitschuiver begaan is de eerste vereiste. Leuven uit of thuis is een groot verschil. Kangoeroes zal het snel ondervinden. Toch moet de kwalificatie voor Elite Gold geruststellend werken.

“De druk is eraf, maar dat verandert niets aan onze instelling. We willen zoveel mogelijk wedstrijden blijven winnen”, zegt Jo Van Buggenhout. De 19-jarige spelverdeler genoot vorige week van zijn eerste basisplaats. Coach Kristof Michiels maakte een goed rapport op. “Mijn taak bestond erin om energie en verdedigende intensiteit te brengen. En Moore het moeilijk maken. Ik denk dat de coach tevreden was”, komt Van Buggenhout terug op een onvergetelijke avond. “Twee dagen voor de wedstrijd tegen Bergen kreeg ik het nieuws. Tijdens de videobespreking wist ik dat ik mocht starten. Ik was er klaar voor. Eerlijk gezegd hield het me niet bezig. Als speler moet je altijd klaar zijn. Dat probeer ik tegen Leuven opnieuw. Veel defensieve druk zetten is mijn voornaamste taak. De kansen die ik krijg wil ik grijpen. Wie weet mag ik weer aan de partij beginnen”, vertelt Van Buggenhout, die ondertussen tot tweede spelverdeler opgeklommen is.

Jeugdinternationaal

Deze zomer begint Van Buggenhout aan zijn laatste jeugd-EK (U20). De selectie van coach Steve Ibens is veelbelovend. “Vorig jaar waren we achtste geëindigd in de A-groep. Het is van de tijd van Bako geleden dat België zo goed presteerde”, weet het jonge talent. “De meeste spelers die op het vorige EK deelnamen, blijven aan boord. We kunnen dus iets neerzetten. Het maakt het allemaal zwaar, maar het is de moeite. Buiten Kangoeroes speel ik ook nog eens bij Guco. Dat in combinatie met studies. Het is de bedoeling om verder te blijven studeren”, aldus Van Buggenhout.