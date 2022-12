Bekersprookje van Basket Willebroek blijft duren. Coach Ruelens: “Titel en Beker van Vlaanderen blijven primeren”

BASKETBAL VROUWENDe vrouwen van Basket Willebroek zijn zich in de geschiedenisboeken aan het beitelen. Zondag plaatste het zich voor de halve finale van de Beker van België na een 58-77 zege bij Rebond Ottignies. Willebroek blijft als enige amateurploeg over tussen de Big 3 (Kangoeroes, Castors en Namen). Straf.

Petje af voor de prestaties van Basket Willebroek. Na de stunt tegen de profs uit Luik blijft de club uit eerste landelijke bewondering opwekken. In de kwartfinale trok het naar Ottignies. Nummer één in eerste landelijke van het zuidelijk landsgedeelte. Voor de wedstrijd lagen de kansen fifty-fifty. De kanaalploeg was niet onder de indruk van de luidruchtige sfeer. Een sterke start (3-12, 13-20) werd omgezet in de kwalificatie. Een masterclass in collectiviteit zagen coach en fans. Iedereen werd in het succes betrokken. “We waren goed voorbereid”, zegt coach Michel Ruelens. “Ik had ze al eens gaan scouten. Een typische Waalse ploeg gesteund door een fanatiek publiek. Honderd procent gerust ben je nooit. In de breedte waren we beter en sterker. Ottignies kon terugvallen op zeven, acht speelsters. Wij van onze kant hebben twee basisvijftallen. Dat heeft de doorslag gegeven.”

Halve finale

In de halve finale staat Willebroek voor een haast onmogelijke opdracht. Niemand minder dan landskampioen en bekerwinnaar Kangoeroes Mechelen is de eerstvolgende tegenstander. Een derby waarin de zusjes Nauwelaers het tegen elkaar opnemen. De kans is bijzonder groot dat het voor Willebroek bij een galawedstrijd blijft. Het bekertoernooi is nu al onvergetelijk en meer dan geslaagd. Eind januari vindt het burentreffen plaats.

“We gaan de beker van België niet winnen”, weet Ruelens nu al. “Kangoeroes heeft gewoon een topploeg. Genieten en plezier beleven, dat wordt de boodschap. Voor ons blijft de competitie en Beker van Vlaanderen primeren. Woensdag spelen we superbelangrijk duel tegen Mechelen B. Ondanks een acht op acht in de competitie en nu deze halve finaleplaats, voetjes op de grond. “

Concurrentie

Het vrouwenbasketbal leeft in de Rupelstreek. De concurrentie om potentiële sponsors of jeugdig talent binnen te rijven, is moordend. Met Kangoeroes Mechelen, Phantoms Boom en Basket Willebroek is het niet gemakkelijk om de koek te verdelen. “We moeten realistisch zijn. De stap naar eerste klasse is bijzonder groot. Daar is de club en spelersgroep niet mee bezig. Maar zeg nooit nooit”, aldus een overgelukkige coach van Willebroek.

Willebroek: Van Gansen 9, Gaspard 2, Verschueren 9, Lambert 8, De Ruysscher 2, Vanhoven 8, Van der Veken 2, Grymonprez 10, Nauwelaers 15, Msili 2, Goyvaerts 10