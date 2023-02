Basket Willebroek start als underdog aan halve finalewedstrijd tegen Kangoeroes: “Hier moeten we van genieten”

Wat de uitslag ook wordt, Basket Willebroek heeft er een fantastische bekercampagne opzitten. De Kanaalploeg staat in eerste landelijke ongeslagen aan de leiding (12 op 12) en schakelde onderweg topklasser Luik uit. Vrijdag loopt het sprookje allicht ten einde. Maar daar liggen ze in Willebroek niet wakker van. “We mogen trots zijn met wat we tot nu toe bereikt hebben. Dat we zover geraken is uitzonderlijk”, zegt An-Katrien Nauwelaers van Willebroek.

Het aanduiden van een speeldatum had heel wat aarde in de voeten. De overvolle kalender van Kangoeroes maakte het er niet gemakkelijker op. De beker- en titelverdediger heeft het thuisvoordeel. “Uiteraard weten we dat we weinig kans maken, maar we gaan er toch een wedstrijd van proberen te maken. We gaan onze huid duur verkopen. In zeker zin is dit een galaduel, als je het uit ons oogpunt bekijkt. Hier moeten we van genieten”, stelt de ploegkapitein van Willebroek.

Zussenstrijd

Bij Mechelse kwalificatie mag Kangoeroes voor het tweede jaar op rij naar de finale. Het duel tussen de zussen Nauwelaers is een wens die in vervulling gaat. Heleen werd de voorbije week opgeroepen voor de Belgian Cats. Ook Laure Resimont werd geselecteerd. Het nationale vrouwenteam werkt de volgende weken nog twee kwalificatiewedstrijden af, met het EK als inzet.

“Mijn zus kan zeggen dat ze aan een mooie carrière bezig is”, bevestigt de één jaar oudere An-Katrien (27). “ Haar campagnes met de Cats en haar buitenlandse avonturen zijn een prachtige ervaring. Ik vind het superleuk voor haar. Het had misschien ook iets voor mij geweest, maar ik heb andere keuzes gemaakt. Ik heb me toegelegd op mijn studies fysische geneeskunde. Momenteel loop ik stage in Leuven.”

Primeur

“Het is nog nooit gebeurd dat we elkaar bekampen in een basketbalwedstrijd. Vrijdag zal het de eerste keer zijn. Ik verwacht heel wat volk. We lachen er wel eens mee. Elkaar plagen. Normaal gezien ben ik haar rechtstreekse tegenstrever niet. Toch gaan we ongetwijfeld in een één-tegen-één-duel tegenover elkaar komen te staan. Alleen mijn ouders hebben nog geen partij gekozen”, besluit An-Katrien Nauwelaers met een kwinkslag.

Willebroek begint aan de wedstrijd met een bonus van vijf punten.

