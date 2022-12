Botterken Baasrode pronkt met gedeelde leiderspositie in de winterstop: “We gaan voor elkaar door het vuur”

“Onze enige nederlaag noteerden we op de openingsspeeldag, een 34-25-verlies in Buggenhout”, begint Boterberg aan haar verhaal. “We misten daar met Lien Supply een sterkhoudster en ondanks het feit dat we ginds best goed voor de dag kwamen, kwamen we finaal toch iemand te kort om het verschil mee te maken. Nadien wonnen we tien keer op rij: een fantastische prestatie van ons team. Hoe wij doorgaans het verschil maken? Wij spelen met vijf meisjes die enorm complementair zijn en ook naast het veld uitstekend overeen komen met elkaar: de zusjes Lize en Lore De Clercq, Lien Supply, en tot slotte mezelf en mijn zus Kristien Boterberg. De sfeer is uitstekend en zo blijven we op het veld voor elkaar door het vuur gaan en hard werken om de punten binnen te halen. Bovendien kunnen we naar hartenlust wisselen, indien de situatie dat vereist.”

Nieuwe coach

De opperbeste teamsfeer en resultaten resulteren voorlopig in een gedeelde leidersplaats in eerste nationale, samen met KBC Sint-Michiels. “Na onze nederlaag in Buggenhout vreesden we stevige concurrentie voor de plaatsjes bovenin”, vervolgt Boterberg, “maar we groeiden in het seizoen en wisten Sint-Michiels, Dudzele en op de laatste speeldag voor de winterstop ook Male te kloppen, die samen met ons de drie sterkste ploegen uit de reeks zijn. Onze tegenstanders spelen overigens ook met een sterk team en teren niet op één of twee sterspelers. Het gevaar kan langs alle kanten komen.”

Hoe ziet de winterstop eruit voor Baasrode? “Met Bart Van Lysebeth hebben we dit seizoen een nieuwe coach. We merken dat dit een verschil maakt en dat we met na elke training nog beter worden en elkaar beter begrijpen. Hij werkt goed samen met onze andere coaches, Gerry Van Nieuwenhove en Peter Verheyen. Ze weten ons in moeilijke wedstrijdsituaties kalm te houden. We blijven in deze winterstop dan ook trainen, zodat we fysiek top blijven en we mede dankzij onze trainingsarbeid nog sterker voor de dag kunnen komen in de terugronde”, besluit de aanvoerdster.