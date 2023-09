Bostyn en Zulte Waregem vergooien zege tegen Dender: “Dringend orde op zaken stellen in thuismatchen”

Voetbal eerste nationale Sepp De Roover beleeft vuurdoop bij KSK Heist: “Deze uitdaging past bij mijn grote voetbalhon­ger”

KSK Heist opende het seizoen met een 1-1-gelijkspel in Tienen. Zaterdag kunnen de supporters hun club voor het eerst aan het werk zien, thuis tegen Winkel Sport. Sepp De Roover heeft dit seizoen de sportieve leiding in handen. Voor de tweevoudige Rode Duivel is het een nieuwe uitdaging.