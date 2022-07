Borja Lopez begon bij Essevee met een zege, een goal én een clean sheet: “Eén lange ontdekkingstocht”

Voetbal Jupiler Pro LeagueHet nieuwe seizoen is voor Zulte Waregem op de best mogelijke wijze gestart, met een thuiszege tegen Seraing. Zes van de zeven nieuwkomers stonden in de basisploeg van Mbaye Leye, en vooral de ervaren Spaanse verdediger Borja Lopez eiste een uitblinkersrol op. Hij scoorde in de slotminuten de verlossende tweede treffer, maar had vooral een zeer groot aandeel in de eerste clean sheet van Essevee.

Tijdens de voorbereidingswedstrijden had de 28-jarige Borja Lopez reeds een uitstekende indruk nagelaten. De man kan dan ook behoorlijk wat adelbrieven voorleggen. Zijn weliswaar kort verblijf van één seizoen bij FC Barcelona in 2016-17 springt op zijn cv meteen in het oog, al speelde hij toen geen enkele wedstrijd met het sterrenteam van Camp Nou. Ook een korte buitenlandse ervaring, als 19-jarige bij AS Monaco, bleef beperkt tot slechts 1 optreden bij het A-team. Dan liep het veel vlotter in Kroatië bij Hajduk Split, waar hij na Barcelona twee seizoenen de dienst uitmaakte, vooraleer naar zijn moederclub Gijon terug te keren.

“Daar heb ik de voorbije drie seizoenen gevoetbald, maar ik was toch weer een keertje aan een andere omgeving toe”, verklapt Lopez. “En met Zulte Waregem denk ik wel een goeie keuze te hebben gemaakt. Dit is een fijne club, waar iedereen zijn uiterste best doet om het mij als nieuwkomer naar de zin te maken. Wie ik ken van de voetballers die in deze competitie rondlopen? Eigenlijk niemand. De namen van de topteams kende ik, maar van Zulte Waregem had ik nog nooit gehoord, sorry.”

Lopez kreeg toch een beetje informatie ingeseind.

“Eén van mijn ploegmaats bij Gijon, Marc Valiente, heeft vijf jaar geleden even bij Eupen gespeeld. En die vertelde me goeie dingen over het Belgische voetbal. Vandaar dat ik de sprong heb gewaagd. Dit wordt voor mij hoe dan ook één lange ontdekkingstocht. Mijn eerste indrukken van mijn nieuwe voetbalomgeving waren positief. Het niveau van de wedstrijden in België ligt hoog.”

Uitkijken naar Antwerp

Dat hij bij een team is terechtgekomen dat wellicht vooral voor het behoud in de hoogste afdeling zal moeten knokken, schrikt Borja Lopez niet af.

“Ik kijk heel erg uit naar de komende wedstrijden”, zegt Lopez. “Antwerp, Club Brugge, Racing Genk: dat zijn grote namen. Antwerp speelt in de Conference League, niet? Het wordt een uitdaging om daar zondag punten te gaan pakken.”

Borja Lopez hoorde op speeldag één bij de opvallende nieuwkomers. Reeds voor zijn kopbaldoelpunt had hij indruk gemaakt in de Waregemse defensie.

“Die goal maakte mijn debuut natuurlijk nog zoveel mooier”, lacht Lopez. “En ik had eigenlijk al moeten scoren toen het nog 0-0 stond, maar ik in de draai na een hoekschop te hoog mikte. In de eerste plaats hoop ik de ploeg verdedigend sterker te maken.”

