Boris Waegebaert (Eendracht Aalter) na 2-3-nederlaag tegen Eendracht Wervik: “We geven het veel te makkelijk weg, behoud is ver weg”

“Frustrerend. Andermaal. Vooraf weet je dat je een driepunter moet pakken om een goede zaak te doen. Maar de conclusie is dat we zowel defensief als offensief niet top waren. Zo komt het eerste doelpunt er na een individuele fout. Slecht inspelen en met één diepe bal ben je als verdediging uitgeteld. Bij de 1-2 verdedigen we dan weer te slap bij een spelhervatting. De 1-3 komt er na een momentje flipperkastvoetbal. We scoren wel twee keer, maar conclusie is toch dat we Wervik zelden pijn konden doen en dat is toch pijnlijk tegen een van de mindere ploegen uit de reeks. Het behoud is ver weg.”

Behoud

Een leraar wiskunde zal Aalter vertellen dat de achterstand op Rumbeke, nu op de barrageplaats, maar vier punten is. Toch weet Waegebaert dat het moeilijk wordt om de schaapjes op het droge te krijgen. “Voor Nieuwjaar wachten ons nog vier wedstrijden tegen ploegen uit de top zeven. Leider Tempo Overijse, nummer twee Voorde-Appelterre en ook nog HO Kalken en VW Hamme zijn de tegenstandersr. De kans is niet denkbeeldig dat je niks of bijna niks meer pakt. Volgende week wordt het voor coach Roeland Sucaet opnieuw puzzelen, want Jeffrey Verplancke en Emre Dönmez zijn geschorst. Niels Hoornaert pakte deze week rood en zal de komende weken ook links of rechts niet inzetbaar zijn. Jochen Sucaet en Stijn Van Kerrebroeck zijn min of meer opgelapt, maar die jongens missen natuurlijk ritme. Conclusie is toch dat we wat kwaliteit missen.”

Onderschatting

Gaat het bestuur van Aalter dan over enkele weken nog op zoek naar versterking? Waegebaert denkt van niet. “Veel zal afhangen van het gegeven of we nog iets sprokkelen de komende weken. Misschien bezondigt er zich de komende weken iemand aan onderschatting en pakken we toch nog links of rechts iets. Dat zal nodig zijn om in de race voor het behoud te blijven.”