Boris Popovic en Cercle krijgen linkerkolom in het vizier: “Vertrouwen is er bij ons”

Het kleine stadion van Le Pairay in de Luikse randgemeente ligt Popovic (22) overigens. Vorig seizoen scoorde hij er ook al.

“In hetzelfde doel trouwens”, lacht de Franse Serviër. “Alleen leverde ons dat toen geen punten op en nu wel.”

Zijn doelpunt op Seraing was zijn derde in dienst van Cercle Brugge. Vorig seizoen scoorde hij ook tegen Zulte Waregem. Maar Popovic, vorig seizoen samen met Edgaras Utkus vanuit Monaco bij Cercle neergestreken, is in de eerste plaats een verdediger natuurlijk. In de driemansdefensie die Miron Muslic sinds zijn aantreden als T1 hanteert vervult Popovic een leidersrol. Al stond hij in Seraing op rechts, met de jonge Christiaan Ravych centraal naast zich. Ravych verving Harrison Marcelin.

“Christiaan heeft zijn taak bijzonder goed vervuld”, vond Popovic. “We hebben in die negentig minuten op Seraing nauwelijks iets weggegeven. Het was zeker niet onze beste prestatie van het seizoen, maar als team klitten we wel zeer goed in elkaar. Het vertrouwen is er, dat zag je ook in de vorige wedstrijden al. We zijn nu van de degradatieplaatsen weggeslopen en mogen stilaan hoger beginnen mikken. Maar voorlopig bekijken we het van wedstrijd tot wedstrijd.”