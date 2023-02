Boris Popovic (Cercle Brugge) wil net als vorig seizoen winnen in Eupen: “Onze positie in de stand versterken”

voetbal jupiler pro leagueMet ondertussen een reeks van zes wedstrijden op rij zonder nederlaag, mengt Cercle Brugge zich steeds nadrukkelijker in de strijd om de achtste plaats. Zaterdag moet de Vereniging in Eupen en de week nadien tegen Seraing voor de volle buit gaan, want in het tweede weekend van maart volgt de allicht cruciale confrontatie met Anderlecht - momenteel negende op één punt - in het Lotto Park. “Met minder dan 6 op 6 kunnen we niet tevreden zijn”, legt Boris Popovic de lat zelf hoog.

Popovic is overigens aan een bijzonder sterke campagne bezig in zijn tweede seizoen bij groen-zwart. Na een uitsluiting op de openingsdag in Westerlo en de daaropvolgende schorsing thuis tegen Anderlecht, miste de Franse Serviër nog alleen de slotfase thuis tegen Westerlo na een vervanging. Maar met 2180 competitieminuten op de teller, zit hij nu al ruim boven de 1535 die hij vorig seizoen haalde. En werd hij de patron van de driemansdefensie, ook al staat hij daarin zelden centraal.



“In mijn eerste jaar was het belangrijk een vaste stek af te dwingen”, kijkt hij terug. “Dit jaar kreeg ik het volle vertrouwen en zette ik een grote stap voorwaarts. Geen idee of Monaco me nog volgt en of ik er ooit terugkeer, maar de keuze om naar Cercle Brugge te komen is wat mij betreft de juiste gebleken. Nadat mijn contract van één seizoen voor drie bijkomende jaren werd verlengd, moet ik nu misschien proberen mijn offensieve statistieken op te krikken. Twee goals en één assist zijn niet slecht voor een verdediger, zeker als je weet dat ik nu op hoekschoppen vaak twee mannetjes op mijn huid geplakt krijg. In de derby waren dat Nielsen en Mata.”

Zes op zes

De derby. Een match die Cercle Brugge van begin tot einde domineerde, maar toch niet kon winnen.

“Maar door onze prestatie bleef de teleurstelling over het puntenverlies toch binnen de perken”, weet Popovic. “Vooral omdat onze ongeslagen reeks nu weer aangroeit. En daarin was de tegenstand echt niet van de poes, hé. Union, Gent, Standard, nu Club: toch allemaal ploegen die boven ons geklasseerd staan.”

Met Eupen en Seraing krijgt Cercle nu twee teams uit de kelder van de rangschikking voorgeschoteld.

“Dit is een kans om onze positie te verstevigen, en die moeten we absoluut zien te grijpen. Met minder dan 6 op 6 mogen we eigenlijk niet tevreden zijn. Want nadien komen er nog grote kleppers aan met Genk en Antwerp, maar vooral de wedstrijd op Anderlecht. We gaan er alles aan doen om in een gunstige positie aan dat cruciale duel te kunnen beginnen. Eupen is een lange rit en niet de gezelligste voetbalomgeving, maar ik herinner me dat we er vorig seizoen wonnen (0-2, red). Dat moet nu opnieuw lukken.”

