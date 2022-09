Bono Mertens, pas 21 en toch al een ‘ancien’: “Het komt goed met Olympia Wijgmaal”

voetbal derde nationale BEén op negen, dat is de magere balans van het pas gedegradeerde Wijgmaal in derde klasse B. “Niet verwonderlijk, onze totaal vernieuwde ploeg is nog niet helemaal op elkaar ingespeeld. Maar het komt goed”, zegt Bono Mertens, pas 21 en toch al een ‘ancien’ bij Olympia.

Met een magistraal gekrulde vrijschop vanop ruim dertig meter bracht Mertens zondag Wijgmaal 1-0 voor tegen Wellen. “Die trap was bedoeld als voorzet, maar ik hield er rekening mee dat de bal door de wind in doel kon draaien. Het was dus zeker geen lucky goal”, zegt Mertens, die zijn opleiding kreeg bij OHL en als 17-jarige naar Olympia verhuisde. “Jammer dat wij enkele goede kansen lieten liggen, ook in onze minder goede tweede helft hadden we 2-0 voor kunnen komen. Dat deden we niet, en dat betaalden we cash met de gelijkmaker.”

Wie Wijgmaal zondag voor het eerst aan het werk zag, vroeg zich af: is het dàt maar wat de ploeg kan brengen? Wie Olympia twee weken eerder thuis bezig zag tegen Schoonbeek-Beverst (1-2), merkte evenwel een duidelijke vooruitgang.

“Met acht, negen nieuwkomers in de ploeg is het normaal dat wij nog niet helemaal op elkaar zijn ingespeeld”, zegt trainer Mario Nobels. “Maar wedstrijd na wedstrijd zetten we duidelijk stappen voorwaarts.”

Goeie groep

“Zo is dat”, beaamt Bono Mertens, één van het handvol A-kernspelers van vorig seizoen die trouw bleef aan Olympia. Hij is pas 21, maar je mag hem een ‘ancien’ noemen, want hij is aan zijn vierde seizoen in de A-ploeg van Wijgmaal bezig. “De trainer verwacht van mij dat ik mee de ploeg stuur, ook verbaal. Vorig seizoen was ik, wat dat betreft, nog een beetje ‘groen’. Nu is dat anders. Als er ergens iets misloopt of moet gecorrigeerd worden, zal ik daar mijn ploegmaats op wijzen. En ik zal de groep ook aanvuren.”

“Dat de kern, in tegenstelling tot vorig seizoen toen er ‘clans’ waren, nu een hechte groep vormt, helpt daar wel bij. Daarom geloof ik dat het ondanks onze matige start – twee nipte nederlagen en een gelijkspel – goed komt met Wijgmaal. Volgens mij halen wij momenteel maar zeventig procent van onze mogelijkheden. Zondag wacht de zware verplaatsing naar Termien, derde in de stand. We voelen ons zeker niet kansloos. De linkerkolom halen moet ons doel zijn. En eenmaal we daar staan, zien we wel verder.”

