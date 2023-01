Bono Mertens (Olympia Wijgmaal): “Tegen Nijlen misstap van tegen Zwarte Leeuw rechtzetten”

voetbal derde nationale BOlympia Wijgmaal ontvangt zondag Nijlen. “Een wedstrijd die wij moeten winnen, willen wij niet in de tweede kolom van de rangschikking wegglijden”, zegt Bono Mertens (21). “Wij willen in één moeite de misstap van vorige week zaterdag – 4-0-nederlaag bij staartploeg Zwarte Leeuw –rechtzetten.”

“Een offday”, noemde coach Mario Nobels de 4-0-pandoering in Rijkevorsel. “Dat was het zeker, vooral in de eerste helft”, zegt Bono Mertens. “Op het zware veld daar schoten wij toen zowat op alle vlakken te kort. Let wel, Zwarte Leeuw is een behoorlijke ploeg die onder haar waarde geklasseerd staat. Maar dat neemt niet weg dat we daar voor de rust ondermaats presteerden en 2-0 achter kwamen. De tweede periode was beter. Wij kwamen een paar keer dicht bij de 2-1, zo pakte de keeper een plaatsbal van mij en ging een poging tegen de paal. Na de late uitsluiting van onze aanvoerder Robbe Vandervondelen incasseerden we nog twee goals.”

Wijgmaal staat momenteel negende met 18 punten. Nijlen, dat vorige week in de slotminuut de winnende treffer (1-0) scoorde tegen Kampenhout, telt er 15. “Wij zullen goed en sterk moeten zijn om de drie punten thuis te houden”, zegt Bono Mertens. “Nu, op ons kunstgrasveld kunnen wij altijd wat méér. En hoewel wij tot het midden van deze week op training nog wat spelers misten door vakantie of examens, zullen wij toch over een min of meer volledige kern kunnen beschikken. Quinten Poppe en Robbe Vandervondelen zijn beiden wel geschorst.”

Reactie

Wie wél in de kern verwacht worden, zijn Courtrai en Ben Hammou die weer beschikbaar zijn, én Gilles Lemmens. “Gilles – ik kende zijn voornaam niet eens - is een flankspeler die doorgaans bij de U17 of bij de beloften aantreedt”, zegt Bono Mertens. “Hij viel zaterdag ruim een kwartier voor tijd in en deed het prima.”

“Inderdaad, Gilles was eigenlijk het enige lichtpuntje in die slechte wedstrijd vorige zondag bij Zwarte Leeuw”, zegt coach Mario Nobels. “Hij bracht ons ei zo na nog aan de aansluitingstreffer die misschien op weg had kunnen zetten naar een puntje, maar zijn schot werd in extremis afgeblokt. Hoe dan ook, wij moeten tegen Nijlen vanaf minuut één bij de les zijn . Ik verwacht een stevige reactie van mijn ploeg.”

Lees ook: meer voetbal in 3NB