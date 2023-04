Bono Mertens: “Blijf Wijgmaal trouw, ondanks degradatie”

handbal Nuno Carvalhais en Hubo Handbal mogen dromen van titelfina­le: “Verdiende zege tegen Sporting Pelt”

Om in de titelfinale te geraken tegen Sezoens Bocholt moesten Hubo Handbal en Sporting Pelt vol aan de bak in een duel op het scherp van de snee. Beide teams sukkelen met blessures en het werd een gelijkopgaande eerste helft. Na de rust kon Hubo Handbal een kloof slaan. Pelt vocht terug, maar het feestje in de Alverberg was na een verdiende 26-22-zege voor de thuisaanhang, .