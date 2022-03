Bondsparket beslist donderdag over het lot van Maaseik: kwalificatieronde tegen Borgworm of Gent?

Volleybal EMLGreenyard Maaseik wordt (voorlopig) niet bestraft voor het opstellen van Renet Vanker tijdens de wedstrijd op 6 januari tegen Haasrode Leuven. Deze wedstrijd stond gepland in december, maar toen was Vanker nog niet bij Maaseik. De federatie ziet de fout (voorlopig) door de vingers waardoor de Maaseikenaars als nummer één naar de kwalificatieronde mogen. Bij concurrent Roeselare zijn ze niet te spreken over de beslissing. Donderdagavond komt de zaak voor de groene bondstafel en wordt er definitief beslist.

Maaseik-manager Dieter Leenders gaf eerder deze week aan niet meteen een sanctie te verwachten. “Ik begrijp de reacties wel, maar waarom wachten tot de competitie voorbij is om er een zaak van te maken? De match dateert al van begin januari, men had al veel sneller kunnen reageren”, zegt Leenders, die bedenkingen heeft bij de rol van de wedstrijdcommissaris.

Rol van de wedstrijdcommissaris

“Ik zag inderdaad het opiniestuk op de website van Roeselare waar de rol van de commissaris in twijfel getrokken wordt. Of dat stuk er deze week toevallig te lezen is, weet ik niet, maar ik sluit me er wel bij aan. Mogen we er vanuit gaan dat de wedstrijdcommissaris correct toeziet op de regelgeving en mee waakt over het speelrecht van spelers?”

Zaterdag of vrijdag?

Maaseik bereidt zich voorlopig voor op een confrontatie met Borgworm op zaterdagavond, maar de kans bestaat dat het toch een duel tegen Gent wordt. Of vrijdagavond, want de bond besliste om de match in Gent met een dag te vervroegen. Welke tegenstander en welke dag wordt donderdagavond beslist. Of vrijdag, want na de beslissing van de groene tafel is er nog een beroepsprocedure mogelijk. Vanuit Roeselare klinkt alvast de boodschap dat hiervan zeker gebruik gaat gemaakt worden. “We hebben geen andere keuze dan onze rechten te vrijwaren”, luidt het in West-Vlaanderen.

Wat ook de beslissing van de bond is of wie er straks wanneer tegen wie speelt, deze situatie is allerminst een promotie voor het Belgische volleybal. Bovendien moet het allemaal nog echt beginnen en heeft er eigenlijk niemand nood aan deze toestanden: noch Maaseik, noch Roeselare, noch de ploegen die mee in het bad genomen worden.

