Bondscoach Pieter Gysel voor openingsweekend in Heerenveen: “Ik verwacht een hoog niveau te zien”

Naast broer en zus Stijn en Anne Desmet (Mechelen), die al dagelijks met de Nederlandse selectie in Heerenveen trainen, zitten ook Alexandra Danneel (Oostende), Gert-Jan Goeminne (Hemiksem), Ward Pétré (Herk-de-Stad), Rino Vanhooren (Brugge) en Adriaan Dewagtere (Gent) in de selectie van bondscoach Pieter Gysel.

“Het is de eerste keer sinds een heel lange tijd dat we eens aan de bak mogen”, zegt Gysel. “Het is ook een uitgedunde wedstrijd, waar vooral voor Stijn en Anne bekende deelnemers aan de start zullen verschijnen. Ze zien hen dagelijks op training en dat geeft toch altijd een beetje een gekke wedstrijden. Je kan elkaar misschien iets te goed inschatten.”

Heel goed kunnen trainen

“Het is altijd even koffiedik kijken hoe zo’n lange periode zonder competitie zich vertaald tijdens de wedstrijden, maar ik verwacht wel gewoon een hoog niveau te zien dit weekend. Ondanks alle coronaperikelen hebben we heel goed kunnen trainen.”

“Anna kampt de laatste tijd wel een beetje met een rugblessure en zal niet alles meerijden. Alle anderen hebben in Hasselt getraind en hebben daar ook een goed programma kunnen draaien. Met dank aan Sport Vlaanderen zijn er wat inspanningen gedaan om het team toch goede omstandigheden te geven.”

Weer op het scherpst van de snee

“Het zijn wedstrijden waar zoveel mensen met zoveel verschillende doelen aan de start verschijnen. Het is moeilijk om zo'n doel naar waarde te schatten. Het gaat er vooral over om weer op het scherpst van de snee te leren wedstrijden aan te gaan. Het is minder belangrijk of dat dan altijd met het gewenste resultaat is.”

“Ze moeten opnieuw dat gevoel ervoor krijgen en ze zullen ongetwijfeld moeten groeien tijdens de wedstrijd. We gaan het wel heel serieus aanpakken, want het is de enige kans voor het EK om te kunnen kijken waar de problemen zitten. De honger is er zeker”, besluit Gysel.

Het seizoen voor onze landgenoten is kort. Naast de IIC zijn er nog drie wedstrijden. Van 22 tot en met 24 januari is er in de Poolse havenstad Gdansk de Europese titelstrijd, van 5 tot en met 7 maart staan de wereldkampioenschappen in Dordrecht op het programma en een week later worden in Hasselt de Belgische kampioenschappen gehouden.