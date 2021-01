Bondscoach Martinez ziet Rode Futsalduivels EK-kwalificatie openen met gelijkspel tegen Finland: Ik heb genoten”

De Finnen openden zeer attent en kregen meteen enkele kansjes. Langzamerhand herstelden onze landgenoten het evenwicht. Toch bleef het doelgevaar aan beide kanten bescheiden. De thuisploeg teerde op techniek, de bezoekers op het collectief en de fysiek. Vijf minuten voor de rust kreeg Finland een zesde fout. Paulus liet de kans onbenut om ons land van op de stip op voorsprong te trappen. Ruim één minuut voor de rust opende Leo fraai de score. “Ik nam een intrap van Dahbi in één keer op de slof. Via de paal ging de bal onhoudbaar binnen. Het was een van mijn mooiere doelpunten. Finland manifesteerde zich nochtans als een sterk blok dat moeilijk te ontwrichten viel. Toch hadden we voordien ook al enkele goede kansen gehad. Paulus kreeg een tienmeter en Rahou kon uithalen met een fraaie omhaal.”

Rahou heerst

De tweede helft begon goed voor onze landgenoten. Omar Rahou verdubbelde de voorsprong na een magistrale solo. De bezoekers lukten onmiddellijk de aansluitingstreffer. De vrijstaande Intala verlengde een vrije trap in doel. Plots kwamen de kansen wel en werd het een leuke wedstrijd. Een sterke Rahou kon in twee keer de 3-1 scoren. Opnieuw lukten de Finnen snel de aansluitingstreffer. Kytölä zag dat de Belgische muur slecht opgesteld stond en scoorde. Wat later lukte Junno van op afstand de gelijkmaker. Het waren twee vermijdbare tegendoelpunten. Uitblinker Rahou zag de score niet meer veranderen. “Ik kon langs de zijlijn eerst twee man in de wind zetten en dan met een hakje scoren. Nadien kon doelman Idrissi het spel snel hervatten. Daar profiteerde ik maximaal van door vanuit een schuine hoek een tweede keer te scoren. Spijtig genoeg leverden mijn twee doelpunten niet de verdiende zege op.”

Bondscoach Martinez

Het is al langer geweten dat bondscoach Roberto Martinez een grote fan is van het futsal. In zijn jeugdjaren speelde hij zelf in de zaal. “Ik heb genoten van de match. Enkel het resultaat viel tegen. België verdiende zeker de drie punten. Dat mag ik gerust stellen op basis van het aantal kansen in de tweede helft. De doelpunten waren van een uitzonderlijk niveau. Vooral de tweede treffer (Omar Rahou, red.) kon bekoren. Technisch benaderde het de perfectie. Omar Rahou is trouwens een uitzonderlijk talent. Of zijn technische skills even goed zijn als de mijne vroeger? Ik denk het niet (lacht hartelijk). Hij is gewoon een technisch complete speler. Ik vond trouwens dat het hele team zeer compleet was. Dat is de verdienste van Karim Bachar. Hij heeft in korte tijd een organisatie kunnen brengen. Hopelijk kan hij nu in de komende wedstrijden die lijn doortrekken.”

Bondscoach

Bondscoach Karim Bachar hinkte na afloop op twee gedachten. “In het begin hadden we het moeilijk om in het ritme te komen. Gezien er geen competitie is, was dat niet onlogisch. Nadien hebben we de match in handen genomen en kregen we veel kansen. Finland is een sterk futsalland. Dinsdag werken we ons tweede duel af in de kwalificatiepoule tegen Montenegro. Met een vier op zes kan ik leven.”

De ploegen

België: Idrissi, Rahou, Dahbi, Adnane, Leo (starters), Vrancken, Abdelhakim Sababti, Ahmed Sababti, Dilliën, Diniz, Ghislandi, Ettalaki, El Fakiri, Paulus.

Finland: Savolainen, Intala, Korsunov, Kytölä, Korpela (starters), Kangas, Heritty, Vanha, Grönholm, Junno, Jyrkiäinen, Nyström, Pöyliö, Kunnas.

Doelpunten: 19’ Leo (1-0), 21’ Rahou (2-0), 22’ Intala (2-1), 28’ Rahou (3-1), 29’ Kytölä (3-2), 34’ Junno (3-3).