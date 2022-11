Bondscoach Karim Bachar blikt tevreden terug op dubbele interland tegen Slovenië: “We speelden twee topmatchen op hoog niveau”

Bondscoach Karim Bachar blikt tevreden terug op de voorbije dagen. “In vriendschappelijke matchen is het resultaat niet het belangrijkste. Toch ben ik ook op dat vlak tevreden. We speelden twee topmatchen op hoog niveau. Op zich waren die resultaten trouwens zeer merkwaardig. De eerste match konden we verliezen, maar we wonnen uiteindelijk. In de tweede partij was het scenario net andersom. Toen hadden we de gelegenheid om te winnen, maar moesten we op het einde nipt het onderspit delven. Bij de rust stond het nog 0-0. Via een afgeweken bal kwamen we op achterstand. Wat later werd het 2-0. We knokten terug tot 2-1, maar een tweede afgeweken bal deed ons finaal de das om. We hadden ook een stage in eigen land kunnen organiseren, maar kozen voor het buitenland. Dat was de juiste keuze. Slovenië is toch een vaste waarde in het Europese futsal. Aan dergelijke matchen hebben we iets.”