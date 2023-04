Bommen uit tweede wereldoorlog verstoren competitieverloop van Gottingen en coach Roel Moors

voetbal Jupiler Pro League KVC Westerlo maakt zich op voor play-off 2 na felbevoch­ten gelijkspel tegen Club Brugge. Maxim De Cuyper: “Nog zes topmatchen extra, daar doe je het voor als voetballer”

Zaterdagavond overheerste er vooral nog een gevoel van opluchting in het Westelse Kuipje, waar uitblinker Sinan Bolat met een paar uitstekende reddingen Club Brugge van de overwinning hield (0-0). Een gouden punt, zo bleek ‘s anderendaags. Achtervolger Anderlecht ging immers met de billen bloot in Genk, waardoor de fiere Kemphanen zich dus al zeker mogen opmaken voor een avontuur in de Europe play-offs.