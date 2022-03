Bom in het futsal: FP Halle-Gooik gaat nauwe samenwerking aan met RSC Anderlecht en wordt RSC Anderlecht Futsal

De samenwerking tussen FP Halle-Gooik en RSC Anderlecht lijkt voor de buitenwereld op het eerste zicht misschien vreemd, maar is dat bij nader toezien niet helemaal. De vraag kan eerder gesteld worden waarom ze er nog niet eerder is gekomen. De inspiratie komt duidelijk uit Zuid-Europa. Topclubs als FC Barcelona, Sporting Lissabon of Benfica werken al jaren over de grenzen van de eigen sport heen. In eigen land nam Standard een eigen futsalclub over, maar dat was op lager niveau. Voor het eerst in de recente geschiedenis komt er nu een samenwerking tussen twee potentiële topclubs in twee ‘verschillende’ sporten.