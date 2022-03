Bom bij Bavi Vilvoorde: coach Xavier Hoornaert stopt op het einde van dit seizoen

Basketbal Top Division 2Een titel dekt niet altijd de lading, maar in dit geval dropte Xavier Hoornaert toch wel een bom bij Bavi Vilvoorde. De Vilvoordse coach loodste de ploeg van de onderste regionen van Top Divsion 2 naar de absolute top. Het was dan ook eenieders verwachting dat hij zijn contract bij de club zou verlengen. Hoornaert liet echter weten dat hij stopt op het einde van dit seizoen.

De voorbije jaren had Bavi Vilvoorde alle moeite van de wereld om sportief het hoofd boven water te kunnen houden in Top Division 2. Met de komst van Xavier Hoornaert kwam de kentering. Aanvankelijk werd de opmars nog gestuit door de coronamaatregelen, maar dit seizoen kwamen de Vilvoordenaren helemaal aan de oppervlakte. Op negen speeldagen van het einde van de competitie staat de ploeg met goed basketbal op een knappe tweede plaats. Alle promotiekansen blijven gaaf. Leider Antwerp Giants B heeft immers slechts één winstmatch meer dan Bavi. In deze context is het dan ook zeer verwonderlijk dat de succesvolle samenwerking tussen beide partijen op het einde van deze campagne zal stopgezet worden.

Grote verrassing

Sportief manager Dennis Lammens is evenzeer verrast door de boodschap die hij van zijn coach te horen heeft gekregen. “Gezien de goede gang van zaken hadden we inderdaad niet zien aankomen dat Xavier Hoornaert zou stoppen met de coaching. Het is niet uit onvrede dat hij vertrekt, maar hij deelde ons mede dat hij de drukke agenda bij Bavi niet langer kon combineren met zijn eigen beroepsbezigheden. Een en ander zorgt er nu voor dat we plots op zoek moeten gaan naar een evenwaardig alternatief en dat is geen gemakkelijke uitdaging.”

Spelersgroep

Ook voor de spelersgroep is het nieuws niet meteen iets dat ze verwacht hadden. Dennis Lammens vervolgt. “We hebben er al een eerste gespreksronde opzitten met de spelersgroep. Op zich verliep dat allemaal vrij vlot. Uiteraard gingen de spelers er bij dat gesprek van uit dat zij zouden voortwerken onder Hoornaert. We hopen dat zijn afzegging nu geen negatief effect zal hebben op de besprekingen. Uiteindelijk blijven we als bestuur met ambitie naar de toekomst kijken.”

Lees ook: meer basketbal