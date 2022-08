Boli Bolingoli (KV Mechelen) voelt zich opnieuw “thuis”: “Op 27-jarige leeftijd wil ik weer stabiliteit vinden”

Buijs dropte Bolingoli voor het eerst in de basis aan de kust, uitgerekend in het stadion waar de Belg met Congolese roots in augustus 2013 zijn eerste competitiedoelpunt maakte in het shirt van Club Brugge. “In overleg met de (medische) staf was er al op voorhand vastgelegd dat ik maar 45 minuten ging spelen”, opent Bolingoli. “Toen ik aan de rust werd gewisseld, had ik wel nog wat in de tank zitten. Maar we wilden geen risico lopen en niets forceren. Als speler wil je natuurlijk altijd doorgaan, al moet je ook luisteren naar je lichaam. Het is wekelijks opbouwen naar die 90 minuten.” De laatste officiële wedstrijd die Bolingoli speelde voor hij bij Mechelen terechtkwam, dateert dan ook van 16 oktober vorig jaar...

Na een half seizoen Sint-Truiden verkocht Club Brugge Bolingoli in 2017 aan Rapid Wenen. Het begin van een vijfjarig buitenlands avontuur. “Ik houd goede herinneringen over aan mijn tijd in het buitenland. Bij Basaksehir was ik vaste waarde in het seizoen dat de club de groepsfase speelde van de Champions League. Hoewel ik van mijn periode bij Celtic meer had verwacht, onthoud ik ook de positieve momenten van mijn passage. Op 27-jarige leeftijd had ik wel wat nood aan stabiliteit. Weer in België zijn, voelt als thuiskomen.”

Zaterdagavond ontvangt Malinwa vicekampioen Union Achter de Kazerne. Na de nul op zes is punten pakken de boodschap, wil KV Mechelen zijn start niet volledig missen. Al roept Bolingoli op om geduld. “Het is een kwestie van tijd. We werken ons te pletter op training. Het aanvallende voetbal waar Mechelen voor gekend stond de voorbije jaren, willen we blijven brengen. Alleen moet het verdedigend beter. Hopelijk lukt dat tegen Union met een driepunter als gevolg”, besluit Bolingoli.

