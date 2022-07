Boka United gaat samenwerken met AA Gent: “Alle partijen halen er voordeel uit”

Co-voorzitter Frank Vandenborre geeft meer duiding bij de samenwerking. “Frederik De Schrijver is sportief verantwoordelijke bij de jeugd van AA Gent. Hij woont in Sint-Martens-Bodegem en heeft nog bij Daring Bodegem gevoetbald. Hij was een link tussen beide partijen. AA Gent heeft met ons contact opgenomen. Blijkbaar hadden ze vernomen dat onze werking goed was. Wij waren geen vragende partij. In het verleden hebben anderen ons voorstellen gedaan. Toen hebben we de boot afgehouden. Ook nu hebben we ons intern afgevraagd of we zo een samenwerking moesten aangaan. Deze keer was het antwoord wel positief. Alle partijen halen er voordeel uit. Het kadert binnen de vooruitgang van de club. Op dat vlak wordt de verhuis van A-ploeg naar Groot-Bijgaarden belangrijk. Vanaf nu worden alle matchen daar afgewerkt. Op 13 augustus wordt de nieuwe locatie ingehuldigd met een galamatch tegen de U21 van RWDM.”