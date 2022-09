Bocholt begint competitie met hoopvol 1-1-gelijkspel tegen Londerzeel

Voetbal eerste nationale Kevin Kis en Patro Eisden pakken belangrij­ke 2-5-zege in Wezet: “We speelden een perfecte wedstrijd”

Patro Eisden heeft zijn competitiestart niet gemist. De Maaslanders speelden in Wezet een perfecte wedstrijd en wonnen met overtuigende cijfers. Dat de vijf doelpunten door vijf verschillende spelers gemaakt werden, maakt de overwinning nog mooier. “Winnen bij het ambitieuze Wezet is niet iedereen gegeven. We speelden een perfecte wedstrijd en klimmen in de rangschikking naar een gedeelde zesde plaats. We doen weer helemaal mee”, genoot Kevin Kis, die Bamona op weg naar de openingstreffer zette.

19:13