Bob Straetman en Ninove moeten nipt verlies slikken tegen Gentse jonkies: “Komende weken worden belangrijk”

Volleybal Beker van België Elias Thys (Greenyard Maaseik) na de bekerwinst in Aalst: “Nu alles op een ticket voor de finale”

Greenyard Maaseik heeft het ticket voor de halve finale van de beker van België te pakken. De Maaslanders haalden het met 3-1 in een bij momenten beklijvende match in Aalst. De volgende bekeropdracht is de halve finale tegen Roeselare. “Tja, opnieuw een wedstrijd met finale-allures”, reageert Elias Thys. “Dat is voor over enkele weken, nu focussen we ons op de Europese campagne.”

13:34