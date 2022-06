Bo Godart rijdt zondag BK op de weg in Middelkerke: “Starten met de grote jongens was altijd een droom”

WielrennenZondag werken de elites met contract in Middelkerke hun Belgische kampioenschap op de weg af. Houd rugnummer 167 in de gaten! Bo Godart mag als lid van het continentale XSpeed United Continental deelnemen aan de titelstrijd. Daarmee gaat voor de drieëntwintigjarige Lennikenaar een jongensdroom in vervulling.

Samen met Gilles Borgers is Bo Godart de enige renner van XSpeed United die in Middelkerke aan de start zal komen. “Tot vorig jaar kwam ik voor Davo uit. Vermits die ploeg niet continentaal was, had ik geen startrecht op het BK. Nu wel. Het is steeds mijn doel geweest om een BK te kunnen rijden, starten met de grote jongens was altijd een droom. Zondag zal ik zij aan zij staan met Wout Van Aert of Remco Evenepoel. Die kans krijg je niet elke dag. Het geeft een kick. Remco heb ik dit seizoen al ontmoet in Gulllegem Koerse. Ik kan het me nog goed herinneren (lacht). In de eerste ronde al had ik een kleine voorsprong. Toen vloog Remco me voorbij. Ik wou even meegaan. Even dus.”

Parcours

Bo Godart zal het BK niet winnen. Toch vindt hij aan de kust een parcours terug dat hem moet liggen. Vergeet niet dat hij in 2019 iedereen in de sprint te snel af was in de Memorial Fred De Bruyne. “Vorig jaar werd de titelstrijd op een zwaar parcours uitgevochten. Nu zijn sprinters in het voordeel. De wind kan een rol spelen en tot waaiervorming leiden. Desondanks zie ik een grote groep samen naar de finish rijden. De afstand (209 kilometer, red.) valt mee voor een BK. Ik heb die zeker in de benen. Met mannen als Van Aert of Merlier moet ik me niet meten, maar een mooi resultaat is zeker mogelijk als ik de afstand overleef.”

Ups en downs

Toch blijft Bo Godart met beide voeten op de grond en stelt hij realistische doelen. “Mijn seizoen vertoonde tot nu toe te veel ups en downs. Het heeft me nog niet veel meegezeten. In een koers in Nederland kwam ik ten val. Mijn fiets was op verschillende plaatsen gebroken en ik liep een scheur in de buikspier op. Een andere keer kwam een renner voor mij ten val en werd ik opgehouden. Het waren ongemakken die roet in het eten gooiden.”