Bo Godart kiest volgend seizoen voor Tarteletto-Isorex: “Contract komt er met enige vertraging”

De voorbije dagen werd al duidelijk dat Bo Godart Continentale X-Speed zou verlaten. Van op zijn vakantieadres geeft de renner nu ook meer duiding over zijn toekomstpannen. “Ik heb inderdaad gekozen voor Tarteletto-Isorex. Het contract komt er met enige vertraging (lacht) . In 2019 won ik als belofte de Memorial Fred De Bruyne. Ik kon daar mijn idool Oliver Naesen en een rasspurter als Joeri Stallaert verslaan in de spint. Uiteraard sprak dat aan. Na de koers had ik een eerste contact met Peter Bauwens. We spraken af dat ik mijn laatste jaar als belofte bij Davo zou volmaken. Nadien kon ik dan overstappen naar zijn ploeg. Corona zorgde echter onverwacht voor uitstel. Nu kan ik alsnog aan de slag gaan bij zijn team en daar ben ik blij om.”

Breuken

Bo Godart hoopt de komende dagen snel de draad weer te kunnen opnemen. In de Gooikse Pijl kwam hij niet zonder gevolgen zwaar ten val. “Ik zat nog goed vooraan in de finale, toen er voor mij een manoeuvre werd uitgevoerd. Ik kon een valpartij voor mij niet meer ontwijken. In het ziekenhuis werd de schade opgemeten en dat viel niet mee: een gebroken elleboog en een gebroken pols. De laatste breuk moest geopereerd worden. Uiteindelijk lijkt het herstel beter mee te vallen dan verwacht. Ik had op vakantie voor de veiligheid een brace meegenomen, maar ik kan zonder problemen zwemmen. Zodra ik terug thuis ben, worden de trainingen hervat. Uiteraard moet ik afwachten hoe de letsels zullen aanvoelen, wanneer ik terug op de fiets train. Op de ploegstage in januari zal in samenspraak met de ploeg en mijn trainer bekeken worden hoe mijn programma voor de komende maanden er zal uitzien. Ondanks pech (Godart kende ook materiaalproblemen, red.) heb ik er een goed seizoen opzitten en bewezen dat ik dit niveau aankan. In 2023 wil ik verder bevestigen.”