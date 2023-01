Bo De Kerf (KVV Zelzate): “Vooral in de eerste helft voetbalden we te slap”

“In de eerste helft voelde je al dat we voor een moeilijke wedstrijd stonden. We waren niet gretig genoeg, speelden te slordig en Dikkelvenne was voor de rust de betere ploeg. Al vroeg in de wedstrijd slikten we een doelpunt en dat was ook al niet goed om met meer vertrouwen te voetballen. Nog voor de rust slikten we een tweede doelpunt, maar de aansluitingstreffer van Pieter Grootaert gaf ons toch het gevoel dat de wedstrijd nog kon kantelen.”

Steriele druk

Na de rust kwam Zelzate wel beter in de wedstrijd, maar het tij doen keren zat er niet in. De Kerf weet dat Zelzate net iets te weinig zijn stempel kon drukken in die tweede helft om nog een gelijkspel te claimen. “Na de rust herstelden we het evenwicht, was er zelfs zo iets als steriele druk. Al bij al was het gevaar evenwel beperkt. Wat afstandsschoten en een fase waarbij we het gevoel hadden dat Richard Antwi Manu foutief gestopt werd en de bal op de stip moest. Maar meer dan dat was het ook niet. Ik geef toe dat het voor mezelf ook al de minste van drie wedstrijden was en werd rond het uur vervangen.”

Olsa Brakel

Na de 0 op 12 is Zelzate van de subtop weggezakt naar de middenmoot. Het degradatiemoeras is nog veraf, maar kijkt Zelzate nu naar onder? De Kerf is nog niet aan doemdenken toe. “We moeten lessen proberen trekken uit deze wedstrijd. Met de wedstrijdmentaliteit van de eerste helft pakken we ook in Brakel geen punten. Maar we pakken het zeker anders aan en willen daar minstens één en liefst drie punten pakken. Iedereen moet deze week voor de spiegel staan en volgende week moeten we een ander Zelzate te zien krijgen.”

Lees ook: meer voetbal in tweede nationale A