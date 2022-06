BMW viermaal winnaar tijdens tweede manche van de Zolder Sprint Series: “Al jaren de kweekvijver voor nieuw talent in onze sport”

motorsportOp Circuit Zolder vond vandaag de tweede manche van de Zolder Sprint Series 2022 plaats. Op het programma stonden opnieuw vier sprintwedstrijden, twee voor de Cup en twee voor de Supercup, allemaal als onderdeel van het Vlaams kampioenschap motoren snelheid. Het warme weer had zeker zijn aandeel in het verloop van de competitie, waar Fedrik Matthys (BMW) in de Cup en Yan Ancia (BMW) in de Supercup de grote winnaars werden.

De Zolder Sprint Series stonden voor hun tweede afspraak, in een reeks van vier races en de deelnemers vonden opnieuw in grote getalen hun weg naar de Limburgse omloop. Startman van dienst was Kurt Vanborm, de voorzitter van Motorsport Vlaanderen.

Hij was zeer opgetogen over de gang van zaken op het Limburgse asfalt. “Deze Zolder Sprint Series zijn al jaren de kweekvijver voor nieuw talent in onze sport en we zien ook vandaag weer een mooi deelnemersveld in de beide competities. We zien ook weer een tiental nieuwe namen, wat betekent dat onze sport mensen blijft aanspreken. Mensen kiezen vandaag nog steeds voor het motorracen en dat is leuk, het resultaat zien we hier op de startgrid. De races zijn ook goed georganiseerd, zonder al te complexe regels. En wat heel belangrijk is, met een echte instapklasse, de Cup. In die categorie Cup kunnen de deelnemers echt leren racen, met een iets eenvoudigere start en toch heuse competitie. Deze competitie is echt een belangrijke basis voor ons.”

Sportief zagen we twee zeges voor Fedrik Matthys (BMW) in de Cup en Yan Ancia (BMW) in de Supercup of vier zeges voor BMW. In de klasse Supersport waren beide zeges in de Cup voor Jordy Geers (Yamaha) en Maarten De Jongh (Kawasaki). In de Supercup troffen winnaar Yan Ancia en Nicky De Wit (Kawasaki) elkaar weer, waarbij De Wit een tweede en een derde plaats scoorde. Maar beide heren hebben enkele weken geleden samen de 24 uur van Spa in het WK Uithouding gereden.

Geweldige ervaring

Nicky De Wit doet zijn verhaal. “Een geweldige ervaring. We werden 19de, maar de basis voor zo’n droom leg je eigenlijk in competities als deze hier. Hier leer je racen. Als je dan stap voor stap verdergaat, dan kan je zoiets wat Yan en ik gedaan heb in vervulling zien gaan. Dus daarom: iedereen die ervan droomt, kom naar Zolder.”

