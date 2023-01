Blue Star Geluveld ziet sterkhouders vertrekken en trekt zeven nieuwkomers aan, ook nieuwe hulptrainer

Lotto Volley Liga Ferre Reggers (Maaseik) na Europese zege: “We zijn er nog niet, maar het gevoel is wel goed”

Greenyard Maaseik staat met meer dan één been in de kwartfinale van de CEV Cup. De Maaseikenaars boekten woensdag een 3-1-overwinning tegen Ceske Budejovice. Maaseik heeft voldoende aan twee winnende sets in Tsjechië om zich te plaatsen voor de volgende ronde. De Maaslanders trekken dan ook met een goed gevoel naar Gent. “We hebben een belangrijke stap gezet, de rest moet in Budejovice gebeuren”, vertelt Ferre Reggers.

13 januari