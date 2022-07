Blauwalg verstoort pret in klassieker van Kapelle-op-den-Bos: “Kunnen niet anders dan omvormen tot duatlon”

baanwielrennen juniores meisjes Hélène Hesters verrast met brons op EK-punten­koers: “Ook in de ploegkoers gaan we voor een medaille”

Eerstejaarsjuniore Hélène Hesters zorgde op het EK-piste in het Portugese Anadia voor de zesde Belgische medaille. In de puntenkoers pakte de Gentse na alles of niets diep in de finale, brons. In het omnium zorgde Shari Bossuyt voor de zevende medaille. Ze veroverde haar tweede EK-goud.

11:36