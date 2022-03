Blankenberge mag titel vieren in eerste provinciale: “Het is nog niet doorgedrongen dat we kampioen zijn”

Tegen Kortrijk Spurs D werd het uiteindelijk een heel vlotte overwinning (70-21). Bij de rust was de match eigenlijk al gespeeld. “We begonnen nochtans wat rommelig aan de partij”, vertelt Luna Samson. “Dat was misschien wel te wijten aan een beetje stress, door al dat volk in de zaal. Uiteindelijk kwamen we er wel door en had Kortrijk het door onze harde defense heel moeilijk om zijn spel te spelen. Het blijft een match om nooit te vergeten: al die toeschouwers, de sfeer, de mooie overwinning..”

Voor alles en iedereen was Blankenberge de gedoodverfde titelkandidaat, maar zelf wilden ze daar bij de kustploeg lang niet van weten. “Om eerlijk te zijn is het bij mij nog niet doorgedrongen dat we kampioen zijn”, reageert Samson. “We zijn eigenlijk lang heel voorzichtig geweest in uitspraken over ambities. Na overwinningen tegen Torhout en Gistel is het beginnen kriebelen en na de zege tegen Wevelgem waren we het eigenlijk zo goed als zeker. Maar de ambitie is er wel heel het seizoen geweest.”

Versterking

Na de zomer mag de ploeg haar geluk beproeven in landelijke. “Voor zover ik weet blijft de ploeg zo goed als volledig”, gaat Samson voort. “Niet iedereen blijft immers basketten of wil in landelijke spelen. Ik weet ook dat het bestuur druk bezig is met zowel speelsters als een coach te zoeken. Versterking zou er normaal wel moeten komen. Ik blijf erbij dat we thuishoren in landelijke, maar ik ga nog geen ambities uitspreken voor volgend seizoen.”

Maar eerst was het tijd om te feesten. “Het feestje was geweldig. We hebben het eerst nog wat gevierd in onze gezellige gezellig zaal D’hoogploate, om nog de match van de heren One mee te maken. We hebben het netje afgeknipt en dan zijn we vertrokken richting centrum en om er de festiviteiten voort te zetten. Het was een kort nachtje…”, besluit Samson. “Ik wil afsluiten met een shout-out naar mijn ploeg voor het fantastische seizoen, om mij zo goed op te nemen in de ploeg en voor alle mooie momenten die we samen al hebben meegemaakt. Ik hoop dat er nog veel mogen bijkomen.”