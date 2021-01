Blanka Vas wint ook in Gullegem, Sanne Cant derde: “Was ik niet gestart had ik helemaal niets”

Net als in Bredene stond in Gullegem geen maat op de Hongaarse Blanka Kata Vas. Ze won met ruime voorsprong op de Nederlandse Inge Van Der Heijden die nationaal kampioene Sanne Cant in de sprint om plaats twee versloeg.

De Franse kampioene Marion Norbert Riberolle tekende voor een kanonstart. Blanka Kata Vas leek dat flitsende begin goed te verteren. Ze ging al in de eerste van zes ronden naar de leiding. Even leken Sanne Cant en Inge Van Der Heijden te proberen om het gaatje te dichten, maar dat lukte niet. Vas boekte haar vierde zege van het seizoen. “Heel blij mee”, lachte de negentienjarige meid van Doltcini-Van Eyck-Proximus. “Want mijn eerste overwinning in het nieuwe jaar.”

Duel Cant-Van Der Heijden

Vas, begeleid door onder meer Marc Bracke en Franky Vanhaesebroucke, rijdt zondag de Wereldbeker in het Nederlandse Hulst en trekt daarna op stage naar het Spaanse Calpe. Achter de Hongaarse streden Cant en Van Der Heijden om de tweede plaats. Cant reed even weg van de Nederlandse, maar ze keerde terug. In de slotronde maakte Van Der Heijden nog een foutje, maar opnieuw kwam ze terug. En in de sprint was ze sneller dan Cant die zich daags voordien in Baal in een spurt om de vierde plaats liet verrassen door Femke Van Empel. Door een probleem met een schoen kon ze in Baal niet sprinten. In Gullegem werd ze gewoon op haar waarde geklopt.

Sponsors verwachten mij in tv-cross

“Uiteraard stond ik daags na Baal niet helemaal fris aan de start”, aldus de nationaal kampioene. “Vas, Van Der Heijden, Kay en Riberolle sloegen Baal over. Dat is hun goed recht. Mijn rug voelde vandaag iets minder goed. Op het moment dat ik tijdens de openingsronde kon passeren probeerde ik meteen het gaatje naar Vas te overbruggen, maar dat lukte niet. Daarna was het strijden om de tweede plaats. Jammer genoeg greep ik er net naast. Was ik niet gestart, had ik helemaal niets. Vorige week gaf ik mijn woord aan deze organisatie. Denk dat ze blij zijn dat ik hier was. Tegenover mijn sponsors kan ik het ook niet maken een cross die rechtstreeks op televisie komt over te slaan. Er mag geen volk komen kijken. Dus hebben mijn sponsors alles van tv nodig. Van daar dat ik hier was. Voor hetzelfde geld had ik superbenen en deed ik mee voor winst. Dat weet je vooraf niet. Tweede zat erin, meer niet.”