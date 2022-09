Blake Govers, een Australische wereldtopper bij Dragons: “Hopelijk vier ik zondag een eerste doelpunt”

hockey eredivisieDragons zag dit seizoen Florent Van Aubel na dertien jaar trouwe dienst vertrekken, maar met de 26-jarige Australiër Blake Govers kwam er een andere wereldtopper in de plaats. Met winst op Gantoise zette Dragons het seizoen alvast goed in. “Dragons is een bekende naam in Europa en ik heb aan dit terrein in het park van Brasschaat goede herinneringen”, glimlacht Govers.

De halve finale van de World League 2015 op Dragons, meteen ook een kwalificatietoernooi voor de Spelen 2016, was voor Blake Govers het eerste grote toernooi met de Australische nationale ploeg. “Ik bewaar fijne herinneringen aan dat evenement”, aldus Govers. “Als 19-jarige was het inderdaad mijn eerste grote internationale afspraak, met zeven doelpunten werd ik topscorer van het toernooi en in finale versloegen we in de slotseconden België. Mooier kon haast niet (lacht).”

Strafcornerspecialist Govers – hij is de jongste van vier broers en oudste broer Kieran kwam 124 keer uit voor de Kookaburras - groeide vervolgens uit tot één van de toppers van het mondiale hockey. Op het WK 2018 deelde hij de titel van topscorer met Alexander Hendrickx. De verloren olympische finale van vorig jaar tegen de Red Lions, na shoot-outs, zindert nog wat na bij Govers. “Het is ietwat zuur om met zilver om de nek naar België te komen”, grijnst Govers. “Tegelijk is dit voor mij een geweldige opportuniteit om met dit topland in het hockey nader kennis te maken. Op 8 augustus wonnen we met Australië de Commonwealth Games in Birmingham. Meteen daarna reisde ik door naar Brasschaat.”

In goede handen

Voor Govers is dit een derde Europees avontuur. Eerder speelde hij voor het Engelse Wimbledon (2014-2015) en het Nederlandse Bloemendaal (2016-2017). “Ik vind het belangrijk om ervaring op te doen in verschillende kampioenschappen”, zegt Govers. “Europees clubhockey is niet altijd eenvoudig te combineren met het trainingsprogramma van de Australische nationale ploeg. Het vertrouwen tussen mij en bondscoach Colin Batch is echter groot. Batch was nog trainer van Dragons, hij weet dus dat ik in goede handen ben (lacht). In november keer ik terug naar Australië om het WK in India voor te bereiden. Met Dragons mis ik alleen de laatste twee matchen van de heenronde.”

Bal over de lijn

Onder de nieuwe coach Craig Fulton won Dragons zondag op de openingsspeeldag met 1-3 op Gantoise. Een schot van Govers belandde tijdens die match tegen de binnenkant van de paal, de bal leek de doellijn te passeren, maar het doelpunt werd niet goedgekeurd. “Het ging allemaal heel snel, maar de bal was wel degelijk over de lijn”, zegt Govers. “Ach, dat zijn dingen die gebeuren. Hopelijk kan ik zondag mijn eerste doelpunt voor Dragons scoren. Dan spelen we in eigen huis een nieuwe topper tegen Watducks. Er zit veel kwaliteit in de groep. Ik probeer de jongeren bij te staan en aan de zijde van jongens als Felix Denayer en Simon Gougnard is het comfortabel hockeyen. Op Gantoise keepte Loic Van Doren trouwens een topmatch. Als hij zo blijft spelen, gaan we een zeer goed seizoen tegemoet. Bij de top vier geraken is ons eerste doel.”

