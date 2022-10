Blake Govers beslissend in derbywinst van Dragons op Braxgata (1-3): “Hij zal nog beter worden”

hockey ION Hockey LeagueTwee doelpunten en een perfecte assist voor Lucas Putters: de Australiër Blake Govers was de match van de match in de 1-3-zege van Dragons op het veld van Braxgata. Felix Denayer zag dat het goed was. “Zijn impact is groot”, aldus de Red Lion.

Op de zesde speeldag in de ION Hockey League stond met Braxgata tegen Dragons een Antwerpse derby op de affiche. Beide teams begonnen met tien op vijftien aan het treffen en nestelden zich daarmee mooi in het spoor van koplopers Léopold en Gantoise. Bij de eerste strafcorner in de zevende minuut was het reeds prijs voor Dragons. Govers verraste Tobias Walter: 0-1. Die stand bleef tot bij de pauze op het scorebord. In kwart drie nam Braxgata het initiatief en dat resulteerde bij een vierde Boomse strafcorner in de gelijkmaker via Loïck Luypaert (1-1). Het heft volledig in handen nemen lukte voor de thuisploeg echter niet. Govers toonde in het laatste kwart nogmaals zijn kwaliteiten: eerst opnieuw via een strafcorner, daarna bediende hij na een zeer knappe actie Lucas Putters. De belofte maakte er 1-3 van.

“Dit zijn zeer belangrijke punten”, aldus kapitein Felix Denayer. “We strijden met zeven à acht teams voor de play-offs. Winnen van een rechtstreekse concurrent doet altijd goed. Dit was een zespuntenmatch.”

In tegenstelling tot de voorbije seizoenen is de competitiestart van Dragons nu wel goed. “Daar proberen we helemaal komaf met te maken. Dat is een probleem van het verleden”, glimlacht Denayer.

Nieuw: Govers en Fulton

Met coach Craig Fulton en de Australische toptransfer Blake Govers heeft Dragons dit seizoen twee nieuwe gezichten. “Fulton werd vorige week in onze ION Hockey League nog verkozen tot coach van het jaar. Zijn teammanagement is sterk. Hij weet een seizoen mooi uit te bouwen”, aldus Denayer, die de Zuid-Afrikaan ook als T2 heeft bij de Red Lions.

“Blake had van bij de eerste training reeds een grote impact op de groep. Hij is zeer doelgericht, heeft altijd wel een flits in huis en beschikt over één van de beste strafcorners ter wereld. Vanzelfsprekend moest hij zich wat aanpassen aan onze competitie. Ik ben ervan overtuigd dat hij de volgende speeldagen nog beter wordt.”

Zelf bleef Denayer in de wedstrijden tegen Watducks, Herakles en Léopold aan de kant. Nu is hij er voor de tweede speeldag op rij opnieuw bij. “Ik was vermoeid”, besluit Denayer. “Na vijftien jaar hard labeur op het hockeyveld en met twee kinderen in huis moet je een nieuwe balans vinden. Nu gaat het weer helemaal goed.”

