BK veldrijden voor jeugd tijdens Superprestige in Middelkerke? “We zien er niet tegen op”

Als de overheid het licht op groen zet kunnen nieuwelingen, junioren, beloften en elites zonder contract op zaterdag 6 februari in Middelkerke om de Belgische veldrittitel strijden. Komend weekeinde is dat in Meulebeke, door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, niet mogelijk.

Het verhaal is bekend. Het BK-programma in Meulebeke is herleid van twee dagen naar één. Enkel profs en vrouwen elite strijden zondag om de driekleur. Toen dat duidelijk werd ging Belgian Cycling op zoek naar een alternatief. De federatie stuurde maandagavond een tweet de wereld in: “Als de overheid het toelaat om de competitie voor jeugdsporters opnieuw op te starten vinden op 6 februari twee Belgische kampioenschappen veldrijden plaats: Middelkerke voor nieuwelingen, junioren, beloften en elite zonder contract; Flémalle voor aspiranten, amateurs en masters.”

Als het niet te veel kost

Of deze cyclocrosskampioenschappen, één week na het WK in Oostende, kunnen doorgaan hangt af van wat het Overlegcomité eind deze week of eind volgende week beslist. Versoepelingen van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus heeft Belgian Cycling niet in de hand. “Eddy Lissens van Belgian Cycling contacteerde ons met de vraag of we die Belgische kampioenschappen voor de jeugd in ons programma van de Noordzeecross wilden opnemen”, verduidelijkt organisator Peter Germonprez. “Daar zagen we niet tegen op, op voorwaarde dat het ons niet te veel kost, reageerde ik. Volgens Lissens zal dat niet veel extra kosten.”

Details regelen na 15 januari

Alles hangt af van wat het Overlegcomité op 15 januari beslist. “Details kunnen we pas na die beslissing uitwerken”, verduidelijkt Lissens. “Komende zondag worden in Meulebeke enkel elitetitels uitgereikt: één voor vrouwen, één voor mannen. Beloften mogen deelnemen en kunnen in theorie de elitetitel veroveren. Als jeugdsport weer toegelaten wordt kunnen we op 6 februari in Middelkerke kampioenschappen voor de jeugd geven. Als onderdeel van de crossen voor de Superprestige. Zo zullen beloften in de A-veldrit om de Belgische driekleur strijden. Laat ons hopen dat we dit voor elkaar krijgen. Het zouden sedert Ruddervoorde op 22 oktober de eerste veldritten voor de jeugd kunnen zijn. Denk niet dat de Wereldbeker in Overijse junioren en beloften zal kunnen geven. We moeten vooral hopen dat de jeugd in Oostende het WK kan rijden. Want ook dat is nog niet zeker.”