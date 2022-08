Bjorn Vander Elst en KAC Betekom met de nodige twijfels voor competitieopener tegen Wezel Sport: “Het zal beter moeten dan tijdens de voorbereiding”

“Laat ons zeggen dat de voorbereiding wat teleurstellend was”, opent Vander Elst. “Niet alleen qua resultaten, maar ook qua geleverd spel. Resultaten zijn in een voorbereiding natuurlijk eerder bijkomstig, maar er zaten toch ook twee stevige nederlagen bij tegen provincialers Rotselaar en Hoegaarden. Ook bleven we niet gespaard van de nodige blessures.”

“Daarnaast mag niet vergeten worden dat we vrij veel nieuwe spelers moesten inpassen, meer dan de voorbije jaren. Dat speelt natuurlijk ook zijn rol. Een beetje van alles bij elkaar dus. Al beseffen we natuurlijk wel dat het nog altijd een voorbereiding is en dat we er zaterdagavond pas echt moeten staan. Vaak zeggen ze dat een mindere voorbereiding niet per se tot een mindere competitie leidt. Aan ons om dat in de praktijk te brengen. Maar dan zal het wel veel beter moeten.”

Op niveau

“Wezel Sport werd vorig jaar kampioen, dus het zit nog in die goede flow”, gaat de 31-jarige Vander Elst voort. “Ook al zijn ze een nieuwkomer in de reeks, onderschatten gaan we hen zeker niet. Ik heb me laten vertellen dat het een ambitieuze en goed voetballende ploeg is met zeker voorin heel wat kwaliteiten. We zullen allemaal op niveau moeten zijn om de drie punten thuis te houden. Dat is natuurlijk het doel, zeker na die mindere voorbereiding.”

“Wat onze ambities betreft, willen we sowieso beter doen dan vorig jaar. Die linkerkolom moet dan ook het doel zijn. Zeker gezien de kwaliteiten die we hebben, want in de breedte zijn we echt wel versterkt. Alleen komt het er nog niet altijd uit. Door veel samen te spelen, moet dat zeker wel goed komen.”

Speciaal

Samenspelen met broer Brent zou tot slot wel eens realiteit kunnen worden dit weekend. “Hij is nieuw bij ons, maar doordat ik een blessure had aan mijn hand, hebben we in de voorbereiding nog niet veel samen kunnen spelen. Hopelijk zaterdagavond wel. Dat zou wel iets speciaals zijn voor ons. Al is de keuze natuurlijk aan de trainer.” (knipoogt)

