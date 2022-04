Björn Van Passel (Aarschot) blijft positief ondanks degradatie: “We hebben het maximum eruit gehaald”

Ondanks de tegenslag blijft coach Björn Van Passel toch nog positief. “We hebben tien keer met het kleinste verschil verloren”, stelt hij vast. “Als we alle kansen die we dit seizoen gecreëerd hebben ook effectief afgemaakt hadden, waren we nooit gedegradeerd. We hebben altijd en overal positief voetbal proberen te brengen, wat ons vaak complimenten van de tegenstander opleverde. Jammer genoeg hebben we het niet kunnen omzetten in de nodige resultaten.”

Toch fier op de groep

Na vier seizoenen eindigt dus het avontuur in eerste provinciale. Toch wel jammer voor een traditieclub als SC Aarschot. “Inderdaad”, moet ook Van Passel toegeven. “Of het een verrassing was? Tja, gezien de omstandigheden wisten we op voorhand dat het moeilijk ging worden. De mogelijkheden waren beperkt en niet alle spelers hebben altijd hun normale niveau gehaald. Het goede eraan is dat we een aantal beloftevolle jongeren doorgeschoven hebben. Dat was hier in het verleden niet altijd het geval. Zij hebben stappen vooruit gezet die ze zeker zullen meenemen naar de toekomst.”

“Laten we zeggen dat we het maximum eruit gehaald hebben. Ondanks het feit dat we maandenlang laatste stonden, is de groep er telkens blijven voor gaan en daar mogen we best wel fier op zijn. We hebben kampioen Kampenhout tussendoor in bedwang kunnen houden en op het einde hebben we met zowel Wambeek Ternat als VK Linden nog twee toppers geklopt. Had de competitie nog een paar weken langer geduurd, was er misschien nog wel iets mogelijk geweest, maar goed. Nu zondag gaan we in Bertem-Leefdaal het seizoen in elk geval nog op een mooie manier proberen af te sluiten.”

Goed voetbal brengen

Tweede provinciale levert volgend jaar ook wel een paar interessante affiches op. “Eerlijk gezegd had ik toch liever in eerste gebleven”, klinkt het.

“Dat is nog altijd het hoogste provinciale niveau. Het is moeilijk in te schatten waar onze kansen liggen volgend seizoen. Het is niet omdat we van eerste provinciale komen, dat we er zomaar doorheen zullen lopen. Ik heb gezien dat er een aantal ploegen in de reeks zich al flink versterkt hebben, onder meer met spelers die ook wij er graag bijgehad hebben. Dat zegt genoeg. Wij zijn ook volop bezig met ons huiswerk. We hebben ambitie, maar we willen in de eerste plaats gewoon rustig meedraaien en vooral ook weer goed voetbal zien te brengen.”

