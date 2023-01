Björn Timmermans helpt de dames van HC Atomix uit de nood: “Ik zocht eigenlijk een andere hobby, maar kon het handbal niet loslaten”

“Deze ploeg eindigde vorig seizoen nipt boven een degradatieplaats”, steekt Timmermans van wal. “Dat we nu goed meedraaien in de middenmoot, is een positieve evolutie. Zeker na onze gemiste start, waarin we drie keer op rij kansloos onderuit gingen, is het knap dat wij nu in de linkerkolom staan. Zo wonnen we zeven keer in onze jongste tien duels. Dat is knap, en er zat zelfs nog meer in. Ik had de indruk dat we af en toe bang waren om een match tegen een topploeg te beslissen. In de slotfase kropen we te veel in het defensief en begonnen we te twijfelen. In de terugronde wil ik hier beterschap in zien en wat punten pakken tegen enkele toppers.”